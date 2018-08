AVISO: EVP-Fraktion tagt am 6./7. September in Wien

"Mehr Fairness in Europa" - Sebastian Kurz, Bojko Borissow, Pablo Casado u.a. debattieren mit EVP-Europaabgeordneten in Wien

Brüssel (OTS) - 29. August 2018 (ÖVP-PD) Die EVP-Fraktion diskutiert nächste Woche in Wien über mehr Fairness in Europa. "Digitalisierung, Globalisierung und die Dominanz einiger Internet-Giganten rufen in Europa nach einer verstärkten Diskussion was wir im 21. Jahrhundert unter Fairness verstehen und wie wir ein faires Europa für die Zukunft gestalten wollen", so Manfred Weber, Fraktionsvorsitzender der Europäischen Volkspartei, und Othmar Karas, Leiter der ÖVP-Delegation im EU-Parlament.

Die EVP-Europaabgeordneten aus allen Mitgliedsländern der EU debattieren darüber mit:

- Sebastian KURZ, österreichischer Bundeskanzler

- Bojko BORRISOW, bulgarischer Premierminister

- Pablo CASADO, neuer Parteivorsitzender der spanischen Partido Popular

- Sabine HERLITSCHKA, Vorstandsvorsitzende der Infineon Technologies Austria AG

- Marija GABRIEL, EU-Kommissarin für digitale Wirtschaft und Gesellschaft

- Johannes HAHN, EU-Kommissar für Europäische Nachbarschaftspolitik

- Carlo INVERNIZZI-ACCETTI, Assistenzprofessor für Politische Theorie am City College of New York

- Ferdinando BOSCHI, Strategischer Berater für Innovation und Kommunikation beim Istituto Piepoli

- Michael HIRSCHBRICH, Digitalexperte

Außerdem wird eine repräsentative Umfrage vorgestellt, wie sich Europas Bürgerinnen und Bürger ein faires Europa in Zukunft vorstellen.

****** Journalisten und Medienvertreter sind herzlich zur Fraktionssitzung eingeladen. Die Reden können vor Ort mitverfolgt werden. Anmeldung bitte bis 3. September, 12:00 Uhr an daniel.koster @ ep.europa.eu ******

Veranstaltungsort: Hotel Palais Hansen Kempinski, Schottenring 24, Wien

Zeit: Donnerstag, 6. September, 9:00 bis 15:30 Uhr und Freitag, 7. September, 9:00 bis 12:30 Uhr

