SPÖ-Schatz: Landbauer-Rückkehr macht Strache-Distanzierungen von Antisemitismus unglaubwürdig

Wien (OTS) - Für SPÖ-Abgeordnete Sabine Schatz, SPÖ-Sprecherin für Gedenkkultur, ist die Rückkehr von FPÖ-Landbauer in die Politik inakzeptabel. „Es geht nicht nur um die juristische Bewertung, sondern vor allem auch um politische Verantwortung. Die FPÖ und ihr Parteiobmann Strache zeigen einmal mehr, dass die vorgetäuschten Distanzierungen von Antisemitismus und Rassismus nicht ernst gemeint sind.“ ****

"Landbauers kurze Politabsenz diente offenbar nur der Ablenkung und hatte den Zweck, Regierungsfähigkeit zu signalisieren. Strache ist in seiner Distanzierung von Antisemitismus unglaubwürdig, er hält uns am Schmäh.“

„Die fehlende Ernsthaftigkeit in Bezug auf politische Verantwortung und Konsequenzen und Landbauers Rückkehr sind eine Schande für unser Land“, so Schatz. Für die SPÖ-Abgeordnete ist auch der Bundeskanzler in der Verantwortung: „Wenn er weiter zu den rechtsextremen, rassistischen und antisemitischen Einzelfällen seines Koalitionspartners schweigt, legitimiert er eben diese.“ (Schluss) ah

