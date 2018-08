MARC O'POLO feiert großes Event in Shanghai (FOTO)

Stephanskirchen / Shanghai (ots) - Gemeinsam mit dem chinesischen Master Franchise Partner lud die Premium Modern Casual Marke zu "O'ne Day with MARC O'POLO" in die exklusive Shopping Mall Taikoo Hui in Shanghai, in der MARC O'POLO seit April 2017 mit einem Store vertreten ist. Im Beisein des CEO des Franchise Partners, des MARC O'POLO Director Sales International, des CEO von Taikoo Hui sowie zahlreicher chinesischer VIP-Gäste, Key Opinion Leaders und rund 100 Medienvertretern wurden die Kollaboration und die Kampagne mit Julian Cheung Chi-lam lanciert und ein interaktiver Pop-up Store eröffnet.

Die Begrüßungsrede für Julian Cheung, der besser unter dem Künstlernamen Chilam bekannt ist, führte die geladenen Gäste auf eine Reise durch die Geschichte von MARC O'POLO. Von Schweden nach Deutschland und von dort 2014 auch nach China, wo die Marke im Mai dieses Jahres mit der Eröffnung des 50. Stores einen wichtigen Meilenstein setzte. Zum Abschluss des offiziellen Teils drehten die Verantwortlichen gemeinsam das Steuerrad, was die Reise in die Zukunft symbolisiert.

Der visuell eindrucksvolle Pop-up Store inszeniert die Marke mit ihren Key-Values, die Kampagne mit Julian Cheung sowie die Highlights der aktuellen Fall/Winter 2018 Kollektion auf 300 m². Durch modernste Entertainment-Technik wird die MARC O'POLO Welt erlebbar gemacht. Ein überdimensionales O' als Eingang, interaktive Gimmicks und Gaming-Challenges bieten unter anderem die Möglichkeit für besondere Selfie-Momente und unvergessliche Erlebnisse mit der Marke und der Kollektion. Der Pop-up Store ist bis zum 2. September 2018 für alle Besucher der Shopping Mall geöffnet.

Mit der Fall/Winter 2018 Kampagne präsentiert MARC O'POLO erstmals im Expansionsmarkt ein chinesisches Testimonial, das für ein Jahr das Gesicht der Marke sein wird. Der mehrfach ausgezeichnete Schauspieler und Sänger folgt dem Markenclaim Follow Your Nature und spiegelt die Werte der Marke wider. Neben der Kampagne wurde eine limitierte Edition, die in Zusammenarbeit mit Julian Cheung entstanden ist, vorgestellt. Verkaufsstart ist November 2018. Für jedes verkaufte Teil, das mit der Signatur von Julian Cheung versehen ist, wird ein karitativer Beitrag gespendet.

ÜBER MARC O'POLO

MARC O'POLO steht für gehobene, zeitgemäße Premium Modern Casual Wear. Die Vorliebe für natürliche Materialien, hochwertige Qualitäten und besondere Details zeichnen den individuellen Stil der Premiummarke mit skandinavischen Wurzeln aus - ganz im Sinne der Philosophie ihrer Gründer: Die Freiheit, sich selbst treu zu bleiben. Mit diesem Anspruch ist MARC O'POLO zu einer der international führenden Marken in ihrem Segment geworden.

1967 in Stockholm gegründet, umfasst die MARC O'POLO Welt heute die eigenständigen Kollektionen MARC O'POLO Modern Casual, MARC O'POLO DENIM, MARC O'POLO Shoes und MARC O'POLO Accessories sowie die Lizenzen Bodywear, Beachwear, Eyewear, Home, Junior und Legwear.

Der Hauptsitz der MARC O'POLO AG befindet sich südlich von München in Stephanskirchen. Von dort werden national und international rund 2.200 Handels- und Franchisepartner sowie eigene Stores beliefert. MARC O'POLO ist in über 30 Ländern erhältlich, darunter in Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, Belgien, Finnland, Norwegen, Irland, Frankreich sowie in China, Polen, Russland und im osteuropäischen Raum. Zudem werden die MARC O'POLO Kollektionen über eigene Online Shops in 20 Ländern unter www.marc-o-polo.com angeboten.

