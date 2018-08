GAC Motor, nach zehn Jahren Bestehen schon jetzt eine Erfolgsgeschichte, wertet zum Anlass des Jubiläums seine Unternehmenskultur auf

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - GAC Motor, Chinas führender Automobilhersteller, hat zum Anlass seines zehnjährigen Jubiläums ein neues Markenimage und eine neue Unternehmenskultur definiert. Die neue Vision soll die Ziele des Unternehmens als eine der führenden Automarken Chinas unterstreichen, während es die nächste Phase seiner Entwicklung beginnt.

Sehen Sie hier den interaktiven Mehrkanal-Nachrichtenbeitrag: https://www.multivu.com/players/English/8379451-gac-motor-10-year-anniversary-road-to-greatness-campaign/

"Große geschäftliche Fortschritte hängen nicht nur von hochwertigen Produkten und von Markenstärke ab; die Orientierung durch die Unternehmenskultur ist ebenso entscheidend", so Yu Jun, President von GAC Motor. "GAC Motor hat daher zum Anlass seines zehnten Jubiläums beschlossen, mit einem neuen Markenslogan und frischem Einsatz für eine Aufwertung seiner Unternehmenskultur sein Image zu erneuern. Ziel des Unternehmens ist es, unsere Mitarbeiter zu fördern, zu befähigen, zu motivieren und zu inspirieren, um an der Schwelle ins zweite Jahrzehnt unsere weitere langfristige Entwicklung abzusichern."

Die neue Unternehmenskultur - "The Road to Greatness" (Der Weg zu einem großartigen Unternehmen) - beruht auf der Überzeugung des Unternehmens, dass "die Welt ein besserer Ort wäre, wenn alle es wagten, nach Größe zu streben". Die neue Unternehmenskultur sieht auch eine neue "Persönlichkeit" für die Marke vor, die unter einem neuen Markenslogan - "Dare to Dream, Have Courage and Keep Striving" (Träume wagen, Mut besitzen und beharrlich bleiben) - die Schlüsselqualitäten Intelligenz, Entschlossenheit, Ausdauer und Innovation betont. Mit seinem Bekenntnis zu der neuen Unternehmenskultur stellt GAC Motor sicher, dass es seinen Idealen treu bleibt. Diese bestehen darin, originelle Produkte zu entwickeln und "Herausforderungen ohne Angst anzunehmen" - auf dem Weg, "the world's car" (das Auto der Welt) zu entwickeln.

"Die neue Unternehmenskultur soll die Punkte Menschlichkeit, Glaubwürdigkeit und Kreativität einschließen", fügte Yu Jun hinzu. "An der Schwelle zum nächsten Jahrzehnt wird GAC Motor mit der neuen Unternehmenskultur den Schwerpunkt auf Talente, Konsumenten, Partner und die Gemeinschaft legen. Darauf, dass wir einander respektieren, dass wir die Kultur des Anderen respektieren, dass wir stets ehrlich sind und nach vorn streben - mit Innovation als der primären Triebkraft für Wachstum."

Mit seiner Mission, lebensbereichernde Mobilitätslösungen anzubieten, führt GAC Motor erstmals in seiner Geschichte eine Reihe von Leitprinzipien unter dem Akronym "GREAT" ein: "Glory to all" (Nach einem guten Leben für alle streben), "Reject the conventional path" (Den üblichen Weg verlassen), "Embrace a higher purpose" (Für höhere Ziele entscheiden), "Adopt a practical attitude" (Nach praktischen Überlegungen vorgehen), "Transcend the highest standards" (Über höchste Standards hinausgehen) und "Strive for progress" (Nach Fortschritt streben). Unter diesen Prinzipien wird sich GAC Motor in den kommenden Jahren einsetzen, eine erstklassige Marke und ein globales Unternehmen aufzubauen.

Informationen zu GAC Motor

Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor), gegründet 2008, ist eine Tochtergesellschaft der GAC Group, die im Ranking der "Fortune Global 500"-Unternehmen auf Rang 202 geführt wird. Das Unternehmen entwickelt und produziert Fahrzeuge, Motoren, Komponenten und Autozubehör von Premium-Qualität. Seit fünf aufeinanderfolgenden Jahren wird GAC Motor in der "China Initial Quality Study SM" (IQS) von J.D. Power Asien-Pazifik als Nummer eins aller chinesischen Marken geführt. Dies belegt die qualitätszentrische Strategie des Unternehmens - in seiner innovativen Forschung und Entwicklung (F&E), seiner Produktion, Lieferkette, seinem Verkauf und seinen Dienstleistungen.

