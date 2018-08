Nehammer: Kerns Kritik an Österreich ist unglaubwürdig

VP-Generalsekretär: "Kern hat selbst um Koalition mit FPÖ im Bund gebettelt"

Wien (OTS) - Mit scharfen Worten reagiert Karl Nehammer, Generalsekretär der Volkspartei, auf die Aussagen von SPÖ-Chef Christian Kern im WELT-Interview. „Nach den permanenten Verunsicherungen und Falschaussagen im eigenen Land schreckt Kern jetzt nicht einmal davor zurück, Österreich im Ausland schlecht zu machen. So ein Verhalten ist eines früheren Kanzlers unwürdig“, so Nehammer.

„Kern verliert offenbar völlig die Fassung und ist nur noch unglaubwürdig: Einerseits hat er nach der Wahl selbst noch um eine Koalition mit der FPÖ gebettelt und koaliert im Burgenland mit ihnen, andererseits patzt er nun Österreichs Regierung deshalb an. Und immerhin ist Kern auch derjenige, der in der SPÖ mit der 30 Jahre lang gültigen Vranitzky-Doktrin, wonach es keine Koalition mit der FPÖ geben soll, gebrochen hat. Außerdem ignoriert er die eigenen SPÖ-Parteitagsbeschlüsse, die eigentlich eine Koalition mit der FPÖ ausschließen“, so Nehammer.

„Die Volkspartei steht für Menschlichkeit und Klarheit. Die Kritik von Kern, der einst die Schließung der Mittelmeerroute als Vollholler bezeichnete und damit immer mehr Tote im Mittelmeer in Kauf nahm, läuft ins Leere. Es ist absolut notwendig, dass die illegale Migration übers Mittelmeer beendet wird und die Bundesregierung liegt hier zu 100 Prozent richtig“, so Nehammer.

„Wenn Kern groß über Europa und Rechtstaatlichkeit spricht, frage ich mich schon, warum er und Gusenbauer zu den Zuständen in Rumänien weiterhin schweigen, obwohl dort von seinen Parteikollegen friedliche Demonstranten brutal attackiert werden“, so Nehammer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei

Abteilung Presse, Kommunikation

Tel.:(01) 401 26-620

presse @ oevp.at

http://www.oevp.at