Lercher: Schwarz-Blau beschwört Fachkräftemangel herauf, um billige Arbeitskräfte nach Österreich zu holen

Regierung muss für gute Ausbildung und gute Einkommen sorgen, um Lehrberufe attraktiv zu machen – Lehrstellensuchende gibt es genug!

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher kritisiert die Strategie der schwarz-blauen Regierung „einen vermeintlichen Fachkräftemangel heraufzubeschwören, um billige Arbeitskräfte aus Drittsatten ins Land zu holen und so Lohn-und Sozialdumping zu fördern, statt dafür zu sorgen, dass Ausbildung und Einkommen in allen Lehrberufen attraktiv für junge Menschen sind.“ Schaue man sich die aktuellen AMS-Aufzeichnungen für den Juli 2018 an, müsse man feststellen: „Es gibt in Österreich keinen Mangel an arbeitswilligen jungen Menschen, die eine Ausbildung machen wollen! Sondern immer noch 3.078 mehr Lehrstellensuchende als Lehrstellen.“ Dass manche Branchen Schwierigkeiten haben, Auszubildende zu finden – und hier tatsächlich ein Fachkräftemangel herrscht - etwa in der Gastronomie, liegt laut Lercher an den Rahmenbedingungen. „Warum wollen zu wenig junge Menschen Koch oder Kellner werden? Keine moderne Ausbildung, niedriges Einkommen, lange Arbeitszeiten, wenig Aufstiegschancen -deswegen“, so Lercher. Hier müsse die Regierung ansetzen, statt auch noch die 60-Stunden-Woche einzuführen. „Hackeln bis zum Umfallen für wenig Geld und Perspektive ist halt für junge Menschen keine schöne Aussicht - nachvollziehbar“, sagt Lercher. ****

„Die Regierung muss dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen in diesen Branchen besser werden. Sie muss in Lehre und Ausbildung investieren, statt zu kürzen. Sie muss dafür sorgen, dass das Lohnniveau in Österreich in allen Branchen steigt und nicht sinkt!“, stellt Lercher klar. Doch genau das Gegenteil sei der Fall. „Auch wenn er viele Jobs gleichzeitig zu bewältigen hat, so viel sollte Wirtschaftsmultifunktionär Mahrer klar sein: Durch Zuwanderung aus Drittsaaten wird sich dieses Problem nicht lösen lassen, sondern dramatisch verschärfen: Menschen, die nach Österreich kommen, um hier zu Dumpinglöhnen in der Gastronomie zu arbeiten, werden das Lohnniveau weiter drücken und damit diese Berufe für österreichische Auszubildende noch unattraktiver machen.“

Als Teil der EU könne Österreich zudem auf über 500 Mio. potenzielle Arbeitskräfte zurückgreifen, die in Österreich leben und arbeiten können, statt „auf Lohnsklaven, deren Aufenthalt von einem Arbeitgeber und dessen Beschäftigungsgarantie abhängig ist“, sagt Lercher. Schwarz-Blau befeuere eine Entwicklung, die dem Wirtschaftsstandort Österreich nachhaltig schade. „Die Regierung bricht eine Scheindebatte über einen Fachkräftemangel vom Zaun, um die Konzerne mit billigen Arbeitskräften zu versorgen, anstatt die wirklichen Probleme an der Wurzel zu packen und zu lösen!“, kritisiert der SPÖ-Bundesgeschäftsführer. (Schluss) sc

