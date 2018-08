VOR: Schulstart - neue Fahrpläne rund um St. Pölten und im Tullnerfeld

Am 3. September 2018 gelten bereits zahlreiche Verbesserungen und Anpassungen bei Regionalbuslinien

Niederösterreich (OTS) - Wenn am 3. September 2018 das neue Schuljahr startet, empfiehlt sich vorab ein Blick in die aktuellen Fahrpläne! Denn seit Juli 2018 wurden diese rund um St. Pölten Fahrpläne und Linienführungen verbessert, auch beim Bahnhof Tullnerfeld wurden die Fahrpläne von Bus und Bahn neu aufeinander abgestimmt. In den letzten Wochen wurden nochmals in Abstimmung mit Gemeinden und Schulen zahlreiche kleine Details optimiert.

Alle Neuerungen und Fahrpläne sind im VOR-Routenplaner (anachb.vor.at) sowie in der kostenlosen VOR AnachB-App integriert. Alle Details zu Fahrplänen und Linienführungen sind natürlich auch auf der Website www.vor.at zu finden! Die zusammengefassten Infos zu St. Pölten Region und Tullnerfeld finden Sie unter den folgenden Links:

Tullnerfeld:

St. Pölten Region:





Optimierte Linien und Fahrpläne und neue Busflotte

Im Rahmen von Regionalbusschreibungen prüfen die ExpertInnen des VOR alle bestehenden Linien und Anschlüsse und loten Optimierungsmöglichkeiten rund um Fahrzeiten, Linienführungen sowie zur Abstimmung von Bus und Bahn aus. Als Grundlage dienen nicht nur Fahrgastzählungen sondern auch eine Vielzahl von Wünschen und Anfragen von Gemeinden, Schulen und Wirtschaftsstandorten und Fahrgästen, die im Rahmen zahlreicher Gespräche abgestimmt werden und soweit wie möglich in die Verkehrsplanung mit einfließen.

Einheitliche Linienführungen mit teilweise auch neuen, logischer strukturierten Liniennummern (in der Region St. Pölten zukünftig durchwegs beginnend mit 4xx) und moderne Fahrgastinformationssysteme bei den Bussen sorgen für besser Sichtbarkeit und Verständlichkeit. Auch kommt eine neue, noch umweltfreundlichere, klimatisierte und barrierefreie Busflotte im neuen einheitlichen VOR-Design zum Einsatz.

Mit VOR AnachB einfach von A nach B

Damit Sie Ihre Reise mit Bus und Bahn optimal planen können, bietet VOR zahlreiche Möglichkeiten,

sich über Fahrpläne, Routen und Verbindungen zu informieren. Mit dem kostenlosen VOR AnachB Routenplaner auf anachb.vor.at können Routen für Öffentliche Verkehrsmittel, mit dem Fahrrad, zu Fuß oder mit dem Auto berechnet und miteinander kombiniert werden, und das für ganz Österreich! Das System ist einfach zu bedienen und dank der eingebetteten Kartenansicht äußerst übersichtlich. Der österreichweite Routenplaner steht auch als kostenlose App für Android und iOS zur Verfügung. So hat man alle Verbindungen mit den Öffis, dem Fahrrad, zu Fuß oder dem Auto sowie deren Kombinationen auch unterwegs immer bei der Hand. Zusätzlich stehen auf www.vor.at folgende Fahrpläne zum kostenlosen Download und Ausdrucken zur Verfügung:

Persönlicher Fahrplan – Fahrtmöglichkeiten von A nach B mit Umstiegen innerhalb eines bestimmten Zeitraumes

Haltestellenaushang – Fahrplan für eine gewünschte Haltestelle

Linienfahrplan – Fahrplan einer gesamten Linie



Verkehrsverbund Ost-Region (VOR)

Als größter Verkehrsverbund Österreichs vereint VOR alle öffentlichen Verkehrsmittel in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. VOR ist in diesen drei Bundesländern mit der Planung, Koordination und Optimierung des öffentlichen Verkehrs für jährlich rund eine Milliarde Fahrgäste betraut. Zu den Kernaufgaben gehören die Tarif- und Fahrplangestaltung ebenso wie Kundenservice und die Vergabe von Verkehrsdienstleistungen. Sämtliche Regional- und Stadtbusleistungen sowie ein Teil der Schienenverkehrsleistungen werden in der Ostregion durch VOR beauftragt. Die ExpertInnen des Verkehrsverbundes sind auch über die Ostregion hinaus als Impulsgeber und Ansprechpartner für intelligente und intermodale Mobilität tätig.

Rückfragen & Kontakt:

Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) GmbH



Mag. Christina Bachmaier

T: +43 1 955 55-1513

@: pr @ vor.at



DI Klaus Heimbuchner

T: +43 1 955 55-1514

@: pr @ vor.at