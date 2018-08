Auf Entdeckungsreise mit Karl Ploberger durch „Gärten voll italienischer Lebenslust“

Am 2. September in ORF 2

Wien (OTS) - Italiens Hauptstadt Rom – eine Stadt der Architektur, des guten Essens, des schönen Lebens und der prächtigen Gärten und Grünflächen: Mehr als die Hälfte des römischen Stadtgebiets ist grün. Biogärtner Karl Ploberger begibt sich am Sonntag, dem 2. September 2018, um 17.05 Uhr in ORF 2 auf eine besondere Entdeckungsreise nach Rom und Umgebung auf der Suche nach „Gärten voll italienischer Lebenslust“. Dabei entdeckt er formal englische und mediterrane Biogärten, spaziert durch wunderschöne Olivengärten und genießt den Duft der blühenden Zitrusbäume. Karl Plobergers persönliches Highlight ist der Garten von Ninfa. Einer der romantischsten Gärten der Welt, der die Ruinen der mittelalterlichen Stadt Ninfa umgibt.

Mit Biogärtner Karl Ploberger mediterrane Biogärten und wunderschöne Olivengärten entdecken

Die erste Station seiner Reise führt Karl Ploberger in den wunderschönen Biogarten der Villa Wolkonsky, den Sitz der britischen Botschaft. Ein sieben Hektar großer, in typisch englischem Stil angelegter Garten mit einem Mix aus mediterranen, aber auch englischen Pflanzen mitten in Rom – und hier wird sogar eigener Honig produziert.

Der Campo dei Fiori ist der schönste Blumenmarkt der Stadt. Er ist auch einer der Lieblingsplätze von ORF-Rom-Korrespondentin Mathilde Schwabeneder. Die gebürtige Oberösterreicherin hat in den 80er Jahren in Rom studiert und berichtet nun schon seit vielen Jahren aus der italienischen Hauptstadt. Am Campo dei Fiori kauft sie immer die Artischocken für ihr Lieblingsrezept.

Auf dem Aventin, dem südlichsten der sieben Hügel Roms, ist ein grüner Kraftort versteckt – der Garten des Malteser-Ritterordens. Karl Ploberger bekommt einen exklusiven Einblick in den formalen Garten mit vielen in Form geschnittenen Buchsbäumen inmitten von riesigen Palmen und duftenden Orangen- und Zitronenbäumen.

Karl Plobergers nächste Station auf seiner Gartenreise ist das kleine Städtchen Ronciglione nördlich von Rom. Dort trifft er die Künstlerin und Autorin Paola Igliori. Ihr riesiger malerischer Garten mit einem barocken Brunnen rund um die Villa Lina wird sehr gerne als Filmkulisse genutzt. Hollywood-Schauspielerin Keira Knightley hat schon in dieser Kulisse gedreht.

Im Süden Roms liegt ein Paradies auf Erden: der Garten von Ninfa, einer der romantischsten Gärten der Welt. Die Ruinen der Stadt fügen sich harmonisch in die Gartenlandschaft ein und zeigen die Spuren einer tragischen Geschichte: die Zerstörung der Stadt Ninfa am Ende des 13. Jahrhunderts. Stella und Lauro Marchetti leiten dieses Naturjuwel und leben hier ganz alleine.

Karl Plobergers vorletztes Ziel ist der Giardino della Landriana – ein mediterraner Garten in nur fünf Kilometer Entfernung vom Meer. Die italienische Gräfin und Schriftstellerin Lawinia Taverna hatte in den 1950er Jahren die Idee zu diesem Garten. Mit Hilfe des britischen Landschaftsarchitekten Russel Page ist daraus ein Gartentraum mit einem Olivengarten und vielen Orangenbäumen geworden.

Am Lago di Trasimeno – dem Trasimenischen See – geht die Reise des Biogärtners dann zu Ende. Er besucht hier den Garten der italienischen Künstlerin Daniela fe D’Ostiani. Ihr Bepflanzungskonzept ist gut durchdacht – es gibt einen symmetrischen und einen wilden Teil. Ein Traum von Palisaden-Wolfsmilch und vielen klein gewachsenen Obstbäumen prägt das Gartenbild und gewährt einen atemberaubenden Ausblick auf den See.

