Einladung Gleichenfeier: Projekt LIVING GARDEN in der Seestadt Aspern

Das Projekt "Living Garden", der Projektverantwortlichen

VI-Engineers zusammen mit fair-finance, schafft mit 56 neuen

Mietwohnungen und drei Geschäftslokalen reichlich grünen Lebensraum

in der Seestadt Aspern. Das terrassenförmige Gebäude ist ein

Vorzeigeprojekt in Sachen Urban Gardening.



Ansprachen:

- Karl Gasta, Bezirksvorsteher-stv. Donaustadt

- Horst Lukaseder, Geschäftsführender Gesellschafter VI-Engineers

Bauträger GmbH & Co KG

- Alexander Kopecek, Vorstandsmitglied Wien 3420

- Markus Zeilinger, Vorstandsvorsitzender fair-finance

- Frank Fercher, STRABAG AG



Datum: 4.9.2018, 16:00 - 18:00 Uhr



Ort:

Baufeld J3B in der Seestadt Aspern Wir empfehlen die

Anreise mit der U-Bahn U2; Bei der Endstation

Seestadt gibt es eine Beschilderung

1220 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Unlimited Communications GmbH

Stephan Scoppetta, Managing Director

Mobil: +43 664 1242976

E-Mail: s.scoppetta @ unlimited-communications.at