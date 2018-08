EU – Leichtfried: Kurz bringt Österreich von Vermittler- in Spalterrolle

Wien (OTS/SK) - Als eine „reine Aneinanderreihung von leeren Worthülsen und Plattitüden“ bezeichnete SPÖ-Europasprecher Jörg Leichtfried die Aussagen von Bundeskanzler Kurz beim Forum Alpbach. Es sei inzwischen eine sehr durchschaubare Methode von Kurz, dass Reden und Handeln bei ihm weit auseinanderklaffen. Denn gerade Kurz und die FPÖ gefährden gemeinsam mit ihren Freunden Orban und Salvini die von Kurz als das „größte Erfolgsprojekt des 20. Jahrhunderts“ bezeichnete EU massiv; Kurz und Strache haben Österreich in verantwortungsloser Weise von einer Vermittler- in eine Spalterrolle gebracht“, kritisierte Leichtfried den schwarz-blauen EU-Kurs am Dienstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Kurz ist seit sieben Jahren in der Regierung zuständig für Integration, Europa- und Außenpolitik, seit acht Monaten ist er Bundeskanzler. „Es ist nichts bekannt, dass es auch nur irgendwelche Pläne oder Lösungen für Europa in der Flüchtlingsfrage von ihm gebe“, so Leichtfried. Kurz versuche mit inhaltsleeren Reden und Ankündigungspolitik von einer FPÖ-Außenpolitik abzulenken, die extrem schädlich für Österreichs Ansehen in der Welt ist.

„Wir haben den EU-Ratsvorsitz inne, ganz Europa schaut auf uns und die FPÖ hofiert Rechtsaußen-Politiker und macht seltsame ‚Hochzeitsdiplomatie‘ und Kurz schweigt zu alle dem.“ Damit werde eine große österreichische außenpolitische Tradition als Vermittler und Brückenbauer, die unter Kreisky begonnen habe, zerstört, so Leichtfried. (Schluss) mr/sl/mp

