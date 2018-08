Snips und NXP arbeiten bei schlüsselfertigen, Cloud-unabhängigen Sprachlösungen für OEMs zusammen (FOTO)

Paris/New York (ots) - Snips, ein KI-Start-up mit Fokus auf Sprache und Datensicherheit, hat heute eine strategische Zusammenarbeit mit NXP, einem führenden Hersteller von Prozessoren und integrierten Schaltkreisen, bekanntgegeben. Dank modernster KI-Technologie kann Snips auf NXP-Chips ohne Internetverbindung implementiert werden und arbeiten, was den Offline-Betrieb, eine geringe Verzögerung, Datenkontrolle und Datenschutz für den Endbenutzer gewährleistet. Durch die Unabhängigkeit von Online-Verbindungen müssen OEMs keine mobilen Anwendungen mehr erstellen oder warten, um intelligente Geräte mit drahtlosen Netzwerken zu verbinden. Der Endanwender erspart sich langwierige und komplexe Einrichtungsprozeduren, und die Funktionsfähigkeit der entsprechenden Geräte bleibt auch nach der Installation eines neuen Internet-Routers erhalten.

Die Sprachtechnologie von Snips kann bereits in Produkte der brandneuen i.MX RT-Familie von Crossover-Prozessoren sowie der i.MX 6-, 7- und 8-Familien von Anwendungsprozessoren integriert werden. Als Ergebnis haben OEMs nun Zugang zu schlüsselfertiger Hardware und kundenspezifischen Sprachlösungen, die von kostengünstigen Sprachschnittstellen in Einstiegsgeräten bis hin zu kompletten natürlichsprachlichen Lösungen auf Anwendungsprozessoren reichen, je nach den Anforderungen ihres Produkts und den Kundenbedürfnissen.

Im Rahmen dieser Kooperation werden beide Unternehmen ihre Anstrengungen bei Forschung und Entwicklung abstimmen, um den i.MX RT Crossover-Prozessoren von NXP über den aktuellen Stand der Technik hinaus neue Möglichkeiten und Funktionen zu eröffnen. Snips unterstützt derzeit Englisch, Französisch, Deutsch und Japanisch. Auf der Agenda stehen weitere Sprachen, die bis Ende 2018 verfügbar sein werden. Beide Unternehmen werden sich zunächst auf gemeinsame Aktivitäten in Europa, Nord- und Südamerika sowie Japan fokussieren.

"Die bahnbrechende Sprachtechnologie von Snips eröffnet in Kombination mit der jüngsten Crossover-Prozessorreihe von NXP unseren Kunden eine völlig neue Welt an Möglichkeiten zur Entwicklung benutzerfreundlicherer und einfacherer Produkte zu einem erschwinglichen Preis", erklärt Denis Cabrol, General Manager von NXP IoT Solutions. "Integriert in die skalierbare IoT-Solutions-Architektur von NXP kann die Snips-Technologie problemlos mit anderen führenden AI/ML-Funktionen wie Gesichts- und Anomalie-Erkennung kombiniert werden, um spannende neue Anwendungen zu ermöglichen.

"Wir sind stolz darauf, NXP als unseren ersten Partner unter den größten Herstellern von Halbleitern bezeichnen zu können. Wir teilen die gemeinsame Vision und den Willen, KI zu nutzen, um einzigartige und umfassende Sprachlösungen auf den Weg zu bringen, ohne die Notwendigkeit für massive Rechenzentren oder Bandbreite und ohne die Privatsphäre der Endbenutzer zu opfern", ergänzt Dr. Rand Hindi, CEO und Mitbegründer von Snips.

Auf der IFA Berlin 2018 (Halle 26, Stand Nr. 370-371) werden zukunftsweisende Sprachassistenzlösungen für einzelne Geräte, das Smart-Home und automotive Einsatzszenarien vorgestellt.

Über Snips:

Im Jahr 2013 von drei PhDs gegründet, ist es die Vision von Snips, einen auf künstlicher Intelligenz basierenden Sprachassistenten in jedes Gerät einzubetten und damit Technologie so einfach zu machen, dass sie im Hintergrund verschwindet. Snips bietet die Technologie des Voice-Assistenten als White-Label-Lösung für Device-Hersteller an. Snips unterscheidet sich von anderen Sprachlösungen dadurch, dass sie vollständig auf dem Gerät abläuft, ohne Daten in die Cloud zu senden. Die Lösung ist 'Private-by-Design' und damit konform zu den Richtlinien der DSGVO. Snips ist ein etabliertes Unternehmen mit über 60 Mitarbeitern in Paris und New York und hat bisher eine Finanzierung in Höhe von 22 Millionen Euro erhalten.

