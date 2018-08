Innere Stadt: Letzte Rezitationen „Dalles & Dowidl“

Wien (OTS/RK) - Die Sommer-Saison 2018 des Theater-Projekts „Tinte & Kaffee“ geht zu Ende. Noch an 2 Abenden ruft die Schauspiel-Formation des Regisseurs Christoph Prückner ihrem Publikum in szenischen Lesungen im „Cafe Landtmann“ (1., Universitätsring 4) das vormalige Wirken von Autoren, Journalisten, Humoristen und sonstiger Stammgäste in Wiens Kaffeestuben in Erinnerung. Am Donnerstag, 30. August, und am Sonntag, 9. September, geht jeweils um 20.00 Uhr das heitere Szenarium „Dalles & Dowidl – Im jüdischen Kaffeehaus“ los. Einlass:

19.30 Uhr. In vergnüglichen Darbietungen werden die Zuhörerinnen und Zuhörer auf den starken Einfluss jüdischer Wortkünstler auf die Wiener Kaffeehaus-Literatur hingewiesen.

Karten: 18 Euro, Auskünfte: Telefon 0676/31 67 302

Genauso spannend sind die Verweise auf frühere Verbindungen zwischen Kabarett und Kaffeehaus. Beispiele für das einstige Wirken der Komödianten des „Budapester Orpheum“ werden an dem Abend nicht fehlen. Der Programm-Höhepunkt ist eine szenische Lesung des Adolf Bergmann-Werks „Die Klabriaspartie“ und zwar im typisch „jüdisch-wienerischen Jargon“. Das famose „Tinte & Kaffee“-Ensemble wartet mit einer Hommage an Persönlichkeiten wie Altenberg, Kraus und Torberg auf. Der Kartenpreis beträgt 18 Euro. CLUB WIEN-Mitglieder können ermäßigte Karten kaufen. Impresario Christoph Prückner richtet ein Versprechen an die erwartungsvolle Zuhörerschaft: „Ein unterhaltsamer Abend, mit viel Wortwitz, Situationskomik und Gesang ist garantiert!“. Nähere Informationen und Reservierungen: Telefon 0676/31 67 302 bzw. E-Mail tinteundkaffee @ gmx.net.

Allgemeine Informationen:

Theater-Ensemble „Tinte & Kaffee“:

http://tinteundkaffee.bplaced.net/termine.html

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk