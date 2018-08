Lebensrettung durch Favoritner Polizisten

Wien (OTS) - Datum: 21.08.2018

Uhrzeit: 11:15 Uhr

Adresse: 10., Inzersdorfer Straße

„Julius 3 & Julius 7 – fahren sie einsatzmäßig in die Inzersdorfer Straße – DEFI Einsatz“.

Mit diesem Funkspruch begann am 21.08.2018 eine erfolgreiche Reanimation in Wien-Favoriten. Ein 44-jähriger Mann sackte plötzlich zusammen und hatte keine Vitalfunktionen mehr. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, begannen sie sofort mit einer Herz-Druck-Massage. Den vier Beamten der Polizeiinspektion Favoritenstraße gelang es die Rettungskette aufrecht zu halten und schließlich auch den 44-Jährigen zu stabilisieren. Alarmierte Kräfte der Berufsrettung Wien übernahmen in weiterer Folge die Versorgung des Mannes. Der Mann wurde in ein Spital gebracht. Am 27.08.2018 konnte der 44-Jährige aus dem Krankenhaus in häusliche Pflege entlassen werden.

