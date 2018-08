Wie wir uns mit Nachhaltigkeit selbst belügen: Große Diskrepanz zwischen Selbstdarstellung und Kaufverhalten.

Studie: Nur 9% achten bei Elektronik auf Nachhaltigkeit.

Wien (OTS) - Wie sieht nachhaltiges Einkaufen im Jahr 2018 aus? In der aktuellen

Umfrage von refurbed - dem am stärksten wachsenden Online-Marktplatz für refurbished Produkte im deutschsprachigen Raum - zeigt sich: Nachhaltigkeit hat bislang kaum Einzug in die reale Shopping-Welt gehalten.

Lieber günstig als nachhaltig. Nach wie vor ist für 90% bei Technik der Preis der ausschlaggebende Faktor. Im Kontrast dazu sind nachhaltige Produkte bei Online-Einkäufen nur für 9% der StudienteilnehmerInnen wichtig. Unternehmen werden zwar stärker in ihrem Umgang mit Ressourcen hinterfragt, Nachhaltigkeit wird von den Verbrauchern jedoch oftmals nur als ein zusätzliches Detail gesehen.

#ecofriendly bei Instagram, Nachhaltigkeit im realen Leben Fehlanzeige? Ein Leben im Einklang mit Natur und Umwelt wird von der Mehrheit (75%) als erstrebenswert angesehen. Demzufolge müsste ein großer Teil der Gesellschaft längst nachhaltig einkaufen, um ihr Handeln im Einklang mit ihren Wertvorstellungen zu vereinbaren. Leider ist das weit gefehlt.

Vollständiger Artikel: https://refurbed.link/nachhaltiges-shopping

