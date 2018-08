ANSCHOBER/Lehre: Bundesregierung muss ihre Zusage eines Verzichts auf Abschiebungen während der Lehrausbildung einhalten!

"Wir werden Bundesregierung für jeden Bruch der Zusage und jede einzelne Abschiebung politisch haftbar machen!"

Linz (OTS) - Fast 500 AsylwerberInnen in Lehre sind derzeit nach einem Negativbescheid in der ersten Instanz von Abschiebung bedroht. Diese drohenden Abschiebungen von bestens integrierten AsylwerberInnen war der Grund für den Start der Initiative "Ausbildung statt Abschiebung". Nach einer Welle von zusätzlicher Unterstützung nach den Ankündigungen der Bundesregierung von Sonntag und Montag unterstützen aktuell bereits 60.000 die Online-Petition, 730 Unternehmen, 95 Gemeinden mit 2,7 Millionen EinwohnerInnen und immer mehr Prominente die Initiative.

LR Rudi Anschober: "In einem Reigen an Ankündigungen hat die Bundesregierung Sonntag und Montag Schlagwörter publiziert. Eine dramatische Fehlentscheidung, wie das Abschaffen des Zugangs zur Lehre für Asylwerbende, die noch völlig unklare Ankündigung von neuen Zugangsmöglichkeiten zur Lehre für Personen aus Drittstaaten und auch die Zusage, dass es auch bei Negativbescheiden zu keiner Abschiebung von Lehrlingen während ihrer Ausbildung kommen wird."

Anschober will nun gemeinsam mit den vielen UnterstützerInnen der Initiative "Ausbildung statt Abschiebung" konsequent kontrollieren, dass diese Zusage auch eingehalten wird: "Wir werden bei jedem einzelnen betroffenen Lehrling begleitend kontrollieren, dass diese Zusage auch eingehalten wird. Sollte es dennoch zu Abschiebungen kommen, werden wir die Regierungsmitglieder persönlich politisch dafür haftbar machen und dies auch konkret dokumentieren und sichtbar machen."

Am Freitag werden weitere Schritte und Maßnahmen der Initiative "Ausbildung statt Abschiebung" publiziert.

