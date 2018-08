Herbstprogramm auf Schloss Hof

Bunter Veranstaltungsreigen ab 1. September

St. Pölten (OTS/NLK) - Nach den Sommerferien mit täglichen Workshops und einem eigenen Kinderkultur-Programm an Wochenenden und Feiertagen bietet Schloss Hof auch im Herbst einen bunten Veranstaltungsreigen für die ganze Familie: Den Auftakt macht am Samstag, 1., und Sonntag, 2. September, ein großes Pferdefest, bei dem Pferde, Ponys und Co. jeweils von 11 bis 17 Uhr in einem Showprogramm ihr artistisches Können zeigen. Zusätzlich zu den Darbietungen im Formations-, Dressur-, Spring- und Trickreiten gibt es erstmals auch ganztägige Rahmenprogramme.

Am Samstag, 15., und Sonntag, 16. September, lädt dann Schloss Hof zu einem Kunst- und Handwerksfest, bei dem rund 40 Aussteller jeweils von 10 bis 18 Uhr ihr vielfältiges Produktsortiment von Filz- und Glaskunst über Holz- und Drechselwaren bis hin zu Keramikkunst präsentieren. In den Handwerksstuben können Gäste überdies altes Handwerk hautnah erleben und sich in verschiedenen Workshops selbst künstlerisch und handwerklich ausprobieren.

Am Samstag, 29., und Sonntag, 30. September, erobern bunte Drachen den Himmel über Schloss Hof: Beim Drachensteigfest lassen Profis jeweils von 13 bis 17 Uhr ihre schönsten und originellsten Drachen steigen, während die jüngsten Gäste unter fachkundiger Anleitung ihre eigenen Drachen basteln und hoch in die Lüfte aufsteigen lassen können; Drachen können selbstverständlich auch selbst mitgebracht werden. Highlight ist in jedem Fall auch heuer der Zuckerldrache für die Jüngsten, der seine süße Fracht über der Festwiese abwirft.

Schließlich findet am Samstag, 13., und Sonntag, 14. Oktober, das Herbstfest statt. An beiden Tagen wird dabei jeweils von 10 bis 18 Uhr ein abwechslungsreiches Programm vom Showschnitzen von Kürbisköpfen über Obst- und Gemüse-Schnitzworkshops für Erwachsene und Kinder bis hin zum Schaukochen nach speziellen Herbst-Rezepten geboten.

Nähere Informationen unter 02285/20000, e-mail office @ schlosshof.at und www.schlosshof.at.

