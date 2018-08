Wiener Neustadt ist bereit zum Abheben - Red Bull Air Race mit spektakulärem Luft- und Boden-Eventprogramm!

Wiener Neustadt (OTS) - Mitte September ist es endlich soweit: Die Red Bull Air Race Weltmeisterschaft kehrt nach einem Jahr Pause wieder nach Österreich zurück, und zwar nach Wiener Neustadt in Niederösterreich. Im Herzen der Ostregion Österreichs, in direkter Nähe von Wien und Bratislava, werden die besten Rennpiloten der Welt beim sechsten Saisonstopp 2018 mit atemberaubenden Manövern durch die 25 Meter hohen Air Gates jagen. Das Publikum darf sich dabei auf ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Highlights am Himmel und am Boden freuen. Tickets für das Red Bull Air Race in Wiener Neustadt sind unter oeticket.com sowie redbullairrace.com erhältlich.

An diesem Wochenende erwartet die Fans ein mehr als umfangreiches Rahmenprogramm direkt auf dem Event-Gelände. So wird es für die Besucherinnen und Besucher jeweils an beiden Tagen neben dem eigentlichen Red Bull Air Race in der Challenger und Master Class zahlreiche Flugvorführungen, etwa des Flying Bulls Aerobatic Teams, des Blanix Teams, der Flying Bulls Alpha Jets oder einen Red Bull Skydive Team Wing Suit Jump bzw. eine Vorführung des Paragleiters Pal Takats, geben. Die in Wiener Neustadt angesiedelten Unternehmen Schiebel und Diamond Aircraft werden sich ebenfalls mit Flugvorführungen präsentieren, und zwar mit einem Schiebel Camcopter sowie einem Fly-By von Diamond Aircraft-Flugzeugen.

Und auch am Boden ist Hochspannung geboten: So werden Biker mit Motorrädern bei einer Freestyle Motocross Show spektakulär durch die Lüfte wirbeln - ebenso wie Senad Grosic und Marin Rantes bei ihrer Trial-Bike-Show. Auf einer 36 Meter langen Pump Track können sich Besucher auf Leihrädern und Leih-Scootern mit der Schwerkraft messen.

Umfangreiches Gastronomieangebot.

Und natürlich erwartet alle Besucherinnen und Besucher ein umfangreiches Gastronomieangebot mit vielen Ständen und Zelten. Zudem gibt es in einer eigenen Niederösterreich-Meile auch viele „Mitmachstationen", z.B. vom Sportland NÖ oder der Aktion "Tut Gut", sowie einen Schaugarten der Aktion "Natur im Garten". Kulinarisch präsentiert sich Niederösterreich auch mit einem "So schmeckt NÖ"-Stand, einem Stand der NÖ. Wirtshauskultur und einem Eiswagen mit dem bekannten Eis-Greissler-Eis.

Jetzt Karten sichern!

Nur noch bis 1. September können sich Besucherinnen und Besucher ihr Stehplatzticket für das Red Bull Air Race in Wiener Neustadt um minus 15% sichern - und zwar ganz einfach mit dem Code „latebird“ (einzugeben oben beim Bestellvorgang auf oeticket.com unter „Sonderaktion auswählen“ und „Red Bull Air Race Late Bird Ticket“). Diese Aktion ist nur für Stehplatztickets gültig. Und ein Tipp: Wer sich Tribünenplätze sichern möchte, sollte nun rasch zugreifen. Die verfügbaren Tribünentickets neigen sich in bestimmten Kategorien bereits dem Ende zu.

Veranstaltungsgelände bietet optimale Verkehrsanbindung und Atmosphäre.

"Wir wollen unseren Gästen ein spannungsgeladenes Wochenende mit spektakulären Entertainment und perfekten Service bieten. Dazu gehören auch die direkte Erreichbarkeit des Veranstaltungsgeländes mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Gratis-Shuttle-Busse in Wiener Neustadt sowie eine ÖBB-Haltestelle direkt am Gelände, eine direkte Anbindung an das hochrangige Straßennetz sowie ausreichend Parkplätze am Gelände. Zudem kann vom Veranstaltungsgelände das gesamte Rennen hautnah, entlang des kompletten Racetracks und von vielen Blickwinkeln aus mitverfolgt werden - also vom Start bis zur Landung. Wir freuen uns auf ein spannendes Rennwochenende!", so die Geschäftsführer der veranstaltenden Agentur Cayenne Media Contacta GmbH, Peter Madlberger und Wolfgang Übl.

Alle Informationen zur Red Bull Air Race Weltmeisterschaft 2018 gibt es unter www.redbullairrace.com. Umfangreiches Bild- und Videomaterial steht unter www.redbullairracenewsroom.com zur freien redaktionellen Verwendung bereit.

