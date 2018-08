Generali Schüler-Aktion zu Schulbeginn

Neue Schüler-Unfallversicherung bis Ende 2018 prämienfrei. Angebot gilt für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre.

Wien (OTS) - Die Generali Versicherung startet anlässlich des bevorstehenden Schulbeginns mit einer Schüler-Unfall-Aktion. Bis 30.09.2018 können Eltern für ihre Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr einen Unfallschutz (Classic- oder Premium-Unfallvorsorge) mit Prämienfreistellung bis 31.12.2018 abschließen. Kinder und Jugendliche kommen damit in den Genuss eines umfassenden Versicherungsschutzes, der weit über die gesetzliche Unfallversicherung hinausgeht.



Im Rahmen der gesetzlichen Unfallversicherung besteht Versicherungsschutz nur für Unfälle, welche in ursächlichem Zusammenhang mit der Ausbildung – inklusive dem verpflichtenden Kindergartenjahr – stehen. Dazu zählen die Teilnahme an Unterrichtsveranstaltungen, Exkursionen, Wandertagen, Sport- und Projektwochen oder schulbezogenen Veranstaltungen sowie individuelle Berufsorientierung. Unfälle in der Freizeit sind demnach nicht von der gesetzlichen Unfallversicherung umfasst. Nur eine private Unfallversicherung schützt hier vor den finanziellen Unfallfolgen und hilft in Notfallsituationen und bei der Rehabilitation.



Wesentlich bei einer Unfallversicherung ist die Anpassung an die individuellen Lebensumstände und an das Freizeitverhalten. Dabei ist auf eine ausreichende Versicherungssumme speziell bei hohen Dauerinvaliditätsgraden zu achten. Gute Beratung ist auf jeden Fall zu empfehlen.



Zu den wichtigsten Leistungen der Unfallversicherung zählen die einmalige Auszahlung eines Unfallkapitals für etwaige Umbauten bei dauernder Invalidität, eine lebenslange Unfallrente zum Ausgleich künftiger Einkommensverluste und die Abdeckung von Heil-, Bergungs- (inklusive Hubschrauberrettung) und Rückholkosten. Darüber hinaus steht die Generali ihren Kunden im Notfall 24 Stunden am Tag weltweit organisatorisch zur Seite und übernimmt das Notfall-Management. Auch speziell auf die Bedürfnisse von Familien angepasste Unterstützungen sind eingeschlossen, wie die Übernahme der Kosten für eine Begleitperson für versicherte Kinder bei stationärer Behandlung.



Hinweis:

