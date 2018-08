23. Sommercampus der NÖ Landwirtschaftsschulen

LR Teschl-Hofmeister: Wertschätzende Beziehungskultur in der Schule fördern

St. Pölten (OTS/NLK) - Vom 27. bis 29. August 2018 findet der traditionelle Sommercampus der NÖ Landwirtschaftlichen Fachschulen (LFS) an der Gartenbauschule Langenlois bereits zum 23. Mal statt. Über 200 Pädagoginnen und Pädagogen nehmen an den Vorträgen und Workshops teil. „Das Programm des diesjährigen Sommercampus der Landwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen ist wieder am Puls der Zeit und widmete sich an den drei Tagen aktuellen Trends in der Gesellschaft und der Pädagogik, wo anerkannte Expertinnen und Experten zu Wort kommen“, betont Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. „Schwerpunkte sind diesmal die Beziehungskultur und die Kommunikation in der Schule, denn in einer immer komplexeren Welt ist der wertschätzende Umgang miteinander für das Schulklima und den Lernerfolg von entscheidender Bedeutung“, so Teschl-Hofmeister. Die Weiterbildung besitzt an den Landwirtschaftsschulen in Niederösterreich einen hohen Stellenwert, wie der Sommercampus seit 23 Jahren immer wieder aufs Neue bestätigt.

Den Auftakt des Sommercampus machte gestern Rolf Arnold, Professor für Pädagogik, der über die sogenannte Selbstlernkompetenz als die Schlüsselkompetenz des 21. Jahrhunderts referierte. Darunter versteht er die Übernahme von Verantwortung für die eigene Entwicklung sowie die Fähigkeiten zur Problemlösung, Kooperation und Kommunikation. Professor Rainer Haas vom Institut für Marketing und Innovation an der BOKU beleuchtet das Thema Storytelling in der Landwirtschaft. Die Methode des „Geschichtenerzählens“ wird nicht nur im Journalismus verwendet, sondern findet immer mehr in der Schule und Erwachsenenbildung Eingang, um Wissen optimal zu vermitteln. Dem aktuellen Thema „Beziehungskultur in der Schule“ widmet sich Andrea Richter, Leiterin der Schulpsychologie-Bildungsberatung beim Landesschulrat NÖ. Zahlreiche Workshops, wie etwa Agrarkommunikation 4.0, E-Learning und Safer Internet runden das Angebot des Sommercampus ab. Mit dem Kabarett von Ingo Vogl zum Thema „Beziehungskultur aus der Vogelperspektive“ gibt es einen humorvollen Schlusspunkt.

