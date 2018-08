SOS Mitmensch: Landbauer ist nicht rehabilitiert

Rückkehr in die Politik steht für Ungeist der FPÖ unter Strache

Wien (OTS) - SOS Mitmensch widerspricht den Aussagen von FPÖ-Obmann und Vizekanzler Strache, wonach Udo Landbauer „voll rehabilitiert" sei, vehement: „Landbauer ist nicht rehabilitiert. An ihm klebt noch immer der rechtsextreme Sumpf der Nazi-Liederbuch-Burschenschaft Germania und der Stallgeruch der mit Neonazis sympathisierenden „Aula“", betont SOS Mitmensch-Sprecher Alexander Pollak.

Pollak verweist darauf, dass Landbauers führende Mitgliedschaft in einer rechtsextremen Burschenschaft, die ein brutal antisemitisches Nazi-Liederbuch herausgegeben hat, kein Ausreißer in seiner Biographie gewesen sei. „Auch von seinen Auftritten in der mit Neonazis und Holocaustleugnern sympathisierenden „Aula“ hat sich Landbauer bis heute nicht distanziert. Seine jetzt von Strache angekündigte Rückkehr in die Politik steht für den in der Strache-FPÖ herrschenden Ungeist der mangelnden Distanz zu Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus“, kritisiert Pollak.

„Strache und Landbauer versuchen die Öffentlichkeit an der Nase herumzuführen. Beide waren und sind tief verstrickt in rechtsextreme Verbindungen und in die antisemitischen, rassistischen und neonazinahen Kreise rund um die "Aula", die erst im Juni 2018 ihren Betrieb eingestellt hat", warnt der SOS Mitmensch-Sprecher.

Und Pollak weiter: „Rechtsextreme Burschenschaften, die in ihrem Liederbuch eine weitere Million Juden ermordet haben wollten, weil ihnen 6 Millionen Mordopfer zu wenig waren, bewegen sich ebenso außerhalb des demokratischen Grundkonsenses wie Magazine, die Herrenrassendenken, Antisemitismus und Neonazisympathien pflegen. Personen mit einem Naheverhältnis zu solchen Kreisen, die die Macht in Österreich übernehmen wollen, sind eine Gefahr für unsere Demokratie.“

