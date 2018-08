AVISO – 29.8.: Mediengespräch zum Schulstart mit Ludwig/ Czernohorszky/ Himmer

Präsentation der neuen Mittelschule in Stammersdorf

Wien (OTS) - Wiens Schulen starten kommenden Montag mit neuem Schwung ins Schuljahr 2018/19. Bürgermeister Michael Ludwig, Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky und Bildungsdirektor Heinrich Himmer informieren am morgen Mittwoch, den 29.8., um 10 Uhr über die Schwerpunkte des kommenden Schuljahres und präsentieren gleichzeitig eine nagelneue Mittelschule in Stammersdorf in Wien-Floridsdorf.

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich zu diesem Mediengespräch mit Film- und Fotomöglichkeit eingeladen

Bitte merken Sie vor:

Mediengespräch zum Schulstart mit Ludwig/ Czernohorszky/ Himmer Zeit: Mittwoch, 29.8., 10 Uhr Ort: Regnerweg 6, 1210 Wien

