Hainan Airlines führt ab 27. August die Flugstrecke Shenzen-Zürich ein

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Am 27. August kündigte Hainan Airlines den offiziellen Start der Flugstrecke zwischen Shenzhen und Zürich an. Die Strecke ist der erste Direktflug, der Chinas Guangzhou-Shenzhen-Region mit der Schweiz verbindet sowie der siebte interkontinentale Flug, der von Shenzhen ausgeht. Die Fluggesellschaft wird auf der neuen Flugstrecke, die zweimal wöchentlich mit Hin- und Rückflug angeboten wird, eine Boeing 787 Dreamliner einsetzen. Der Erstflug der neuen Shenzhen-Zürich-Strecke der Fluggesellschaft - Hainan Airlines Flug HU741 - startete am 27. August um 1.20 Uhr Pekinger Zeit vom Shenzhen Bao'an International Airport und landete am gleichen Tag um 7.55 Uhr Ortszeit erfolgreich in Zürich.

Der Pressesprecher von Hainan Airlines sagte: "Der Direktflug zwischen Shenzhen und Zürich kommt sowohl Geschäfts- als auch Freizeitreisenden zugute und entwickelt Wirtschaft, Kultur und Tourismus der beiden Länder weiter, während wir gleichzeitig mehr Möglichkeiten für die Kooperation zwischen Unternehmen in europäischen Ländern und China schaffen."

2018 erweiterte Hainan Airlines das Streckennetz in Chinas Guangzhou-Shenzhen-Region durch die Routen Shenzen-Brüssel, Shenzen-Madrid, Shenzhen-Tianjin-Vancouver, Guangzhou-Tel Aviv und Shenzen-Zürich und hat für den 20. Oktober den Start der Flugstrecke Shenzen-Wien geplant. Neben den oben genannten Flugzielen bietet Hainan Airlines nun auch internationale Flüge von Shenzhen nach Brisbane, Cairns, Oakland, Zürich, Sihanouk, Chiang Mai, Chiang Rai, Ventiane, Luang Prabang, Da Nang und Nha Trang an. Die Fluggesellschaft hat ihr Streckennetz zunehmend ausgebaut, was Reisenden einen immer leichteren Transit zwischen Kurz- und Langstreckenflügen ermöglicht, die am gleichen Flughafen bzw. nahegelegenen Flughäfen in der Region starten. Die Flugstrecke Shenzen-Zürich wird das bisherige Flugangebot ergänzen und die Flug- sowie Transitzeit für Passagiere drastisch kürzen. Die neue Strecke bietet Passagieren, die zwischen Europa und Ozeanien reisen, eine brandneue Flugverbindung.

Hainan Airlines' Shenzen-Zürich-Flugplan

Flugnummer Flugzeug Zeitplan Abflugstadt Abflugzeit Ankunftszeit Ankunftsstadt HU741 B787 Montag/Freitag Shenzhen 1.20 Uhr 7.55 Uhr Zürich HU742 B787 Montag/Freitag Zürich 11.40 Uhr 5.00 Uhr +1 Shenzhen

Hinweis: Die spezifischen Flugpläne können auf der offiziellen Webseite von Hainan Airlines bestätigt werden.

