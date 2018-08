NEOS wollen FDP Bayern im Wahlkampf unterstützen

Meinl-Reisinger: „Gemeinsam stehen wir für ein weltoffenes Europa der Freiheit“

Wien (OTS) - NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger hat heute den Spitzenkandidaten der FDP Bayern Martin Hagen an der deutsch-österreichischen Grenze getroffen. NEOS wollen die Bayrische FDP auch im Wahlkampf unterstützen, so Meinl-Reisinger: „Wir stehen vor Schicksalswahlen für unser gemeinsames Europa. Ich bin überzeugt davon, dass jene Kräfte zusammenhalten müssen, die für ein weltoffenes Europa der Freiheit stehen.“

Die pinke Bürger_innenbewegung will die liberale Schwesterpartei vor der Landtagswahl in Bayern am 14. Oktober auch im Wahlkampf unterstützen. „Nie war es so wichtig, innerhalb Europa Haltung zu zeigen, wie jetzt. Da gehört die Unterstützung unserer europäischen Freunde dazu“, so Meinl-Reisinger, die damit auch ein Gegenstück zur österreichischen Bundesregierung sein will. „Kurz und Strache haben sich ihre Freunde in Europa ausgesucht. Gemeinsam mit der Gang der rechts-Nationalisten um Seehofer, Salvini und Orban arbeiten sie daran, Europa zu spalten. Das werden wir nicht zulassen“, erklärt die NEOS Vorsitzende abschließend.

