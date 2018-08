Nehammer zu Asylwerbern in Lehre: Regierung beendet absurde Situation

Nehammer: "Fokus muss natürlich auf jenen 8.600 jungen Menschen liegen, die einen positiven Asylbescheid haben"

Wien (OTS) - "Die Bundesregierung sorgt dafür, dass die aktuelle absurde Situation beendet wird. Der Fokus muss auf jenen 8.600 anerkannten Flüchtlingen unter 25 Jahren liegen, die gerade einen Job suchen. So können Betriebe besser planen und das hilft auch bei der Integration der Betroffenen", so Karl Nehammer, Generalsekretär der Volkspartei.



"Natürlich braucht es Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel. Lehrplätze jedoch nur an Menschen zu vergeben, deren Verbleib in Österreich unklar ist, ist die denkbar schlechteste Variante. Sowohl für die Unternehmen als auch die Betroffenen. Um die Wirtschaft zu unterstützen wird der Aufenthaltstitel Lehre geschaffen", so Nehammer.



"Die laufende Panikmache und Falschinformation der Opposition löst keine Probleme", so Nehammer abschließend.



