Sportminister Heinz-Christian Strache gratuliert zu sportlichen Erfolgen

Bei verschiedenen sportlichen Wettkämpfen war Österreich am Wochenende erfolgreich. Sportminister Heinz-Christian Strache gratuliert den Athleten und Teams.

Wien (OTS) - Vergangenes Wochenende war Österreichs Sport bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und als Veranstalter eines internationalen Wettbewerbes erfolgreich. Sportminister Heinz-Christian Strache gratuliert den Medaillengewinnern und Veranstaltern: „Das war ein Wochenende, das Österreich Weltmeistertitel, Europameistertitel und Medaillen brachte. Die Heißluftballon Weltmeisterschaft ging in Niederösterreich erfolgreich zu Ende. In Racketlon, in der Leichtathletik und im Faustball hat Österreich Medaillen gewonnen. Ich gratuliere der Racketlon Weltmeisterin Christine Seehofer, dem Vizeweltmeister Lukas Windischberger und der Bronzemedaillengewinnerin Bettina Bugl zu ihren Erfolgen. Das Para-Leichtathletikteam kehrte mit insgesamt fünf Medaillen aus Berlin zurück: Bil Marinkovic hat nicht nur im Kugelstoßen sondern auch im Diskusbewerb Silber gewonnen. Mit Günther Matzinger, Thomas Geierspichler und Natalija Eder hat Österreich drei Goldmedaillengewinner und somit regierende Europameister. Die Herren Faustball-Nationalmannschaft hat sich erneut den dritten Platz bei der Europameisterschaft gesichert. Ich gratuliere den Top Sportlern, die am Wochenende durch ihre Leistungen Titel nach Österreich geholt haben. Ich freue mich schon darauf nicht nur die Medaillengewinner sondern viele Sportlerinnen und Sportler am 22. September, unseren Tag des Sports, in Wien zu persönlich treffen“.

