Norbert Hofer: Johann Tschürtz führt FPÖ-Burgenland in die Landtagswahl

Minister nimmt seine Verantwortung in der Bundesregierung weiterhin wahr

Wien (OTS) - Nach den Diskussionen über ein Antreten von Bundesminister Norbert Hofer als FPÖ-Spitzenkandidat bei der burgenländischen Landtagswahl ist nun eine endgültige Entscheidung gefallen: „Ich halte Johann Tschürtz für den absolut richtigen Spitzenkandidaten, den ich im Wahlkampf selbstverständlich voll unterstützen werde. Die Regierungsarbeit im Burgenland ist eine mehr als erfolgreiche, womit sich die FPÖ unter der Führung von Johann Tschürtz als verlässlicher Partner und Garant für Stabilität und Veränderung bewiesen hat“, begründet Hofer seine Entscheidung und ergänzt: „ Ich bedanke mich für das Vertrauen, welches die FPÖ-Burgenland in mich setzt, bin aber überzeugt davon, dass ich als Minister meine Verantwortung weiterhin wahrnehmen muss, um in Österreich und damit auch im Burgenland in den Bereichen Verkehr und Forschung viel bewegen zu können.“

