Aktionstag im NHM Wien zum Bullendorfer Mammut – dem bedeutendsten österreichischen Mammutfund des 21. Jahrhunderts

Wien (OTS) - Am „Mammut Aktionstag“, 2. September 2018 ab 14.00 Uhr im NHM Wien, werden die beiden gewaltigen Stoßzähne eines Wollhaarmammuts, die 2016 im Zuge von Straßenbauarbeiten bei Bullendorf (NÖ) geborgen worden waren, erstmals in Wien dem Publikum präsentiert.



Während ASFINAG-Grabungen zum Bau der Autobahn A5 wurden 2016 in der Nähe von Bullendorf einige archäologische und paläontologische Fundstücke entdeckt. Durch eine Notgrabung des Naturhistorischen Museums Wien kamen neben weiteren Knochen zwei 17.000 Jahre alte Stoßzähne eines Wollhaarmammuts zum Vorschein – ein Sensationsfund.

Die Zähne wurden ins NHM Wien transportiert, von ihrem Gipsmantel befreit und über Monate hinweg chemisch gehärtet und aufwendig präpariert. Parallel zu den Bearbeitungen am NHM Wien, liefen Untersuchungen an der Universität Innsbruck zur Altersdatierung und an der Geologischen Bundesanstalt in Wien zur Bestimmung des Lebensraumes des Mammuts.



Mittlerweile ist bekannt, dass das Mammut vor rund 17.000 Jahren in den Überschwemmungsebenen der Ur-Zaya während eines auslaufenden Kältemaximums ums Leben kam. „Es handelt sich um den wichtigsten Mammutfund des 21. Jahrhunderts in Österreich. Der Bullendorfer Mammutbulle ist viel mehr als nur Knochen, er ist auch ein wichtiger Klimazeuge!“, berichten die NHM Wien-Paläontologen Dr. Mathias Harzhauser und Dr. Ursula Göhlich.



Gemeinsam berichten sie am 2. September über die Fundgeschichte und Bergung und erklären die Evolution, die Lebensweise und den Lebensraum der Eiszeitriesen. Präparatorinnen und Präparatoren des NHM Wien geben detailgenaue Einblicke in ihre Arbeit, wie die empfindlichen Knochen aus dem Weinviertler Löss präpariert und Brüche und Fehlstellen ausgebessert wurden. Die Zähne werden vorerst im Vortragssaal des NHM Wien präsentiert; Infopaneele zeigen die Grabung und Präparation, sowie den Lebensraum der Mammuts.



Der „Mammut Aktionstag“ findet in Kooperation mit der ASFINAG statt.

Programm „Mammut Aktionstag“ am 2. September 2018:

Im Vortragssaal des NHM Wien.

Gültige Eintrittskarte erforderlich, der Besuch der Vorträge ist frei.



14.00–14.45 Uhr

„Alles zum Bullendorfer Mammut – vom Fund zur Analyse“

Mathias Harzhauser



16.00–16.45 Uhr

„Mammuts – Aussehen, Evolution und Lebensweise der Eiszeitriesen“

Ursula Göhlich



Parallel: Infopaneele und Präsentation der Präparatorinnen und Präparatoren



Weitere Führungen zum Thema Mammut:



Treffpunkt in der Unteren Kuppelhalle.



11.00 Uhr

„Land der Mammuts, Land der Dome“

NHM Wien Hinter den Kulissen | Ursula Göhlich

€ 8.- zzgl. Museumseintritt



14.00 Uhr

„Mammut und Mammutjäger“

NHM Wien Kids & Co ab 6 Jahren

€ 4.- zzgl. Museumseintritt



15.30 Uhr

„Leben mit dem Mammut – Jagd, Verwertung und Bedeutung für die altsteinzeitlichen Menschen“

NHM Wien Thema | Walpurga Antl

€ 4.- zzgl. Museumseintritt





Ne ue Eintrittspreise ab 1. September 2018:

Museumseintritt: € 12.- / ermäßigt € 10.-

Weitere Ermäßigungen unter: www.nhm-wien.ac.at/information

Pressematerial zum Download: www.nhm-wien.ac.at/presse/

Mammut Aktionstag

Datum: 02.09.2018, 14:00 - 18:00 Uhr

Ort: Naturhistorisches Museum (NHM), Eingang Maria-Theresien-Platz

Burgring 7, 1010 Wien, Österreich

Url: http://www.nhm-wien.ac.at/veranstaltungsprogramm/mammut_aktionstag

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Irina Kubadinow

Leitung Kommunikation & Medien

Pressesprecherin

Tel.: ++ 43 (1) 521 77 DW 410

Mobil: 0664 415 28 55

irina.kubadinow @ nhm-wien.ac.at



Mag. Magdalena Reuss

Kommunikation & Medien

Pressereferentin

Tel.: ++ 43 (1) 521 77 DW 626

Mobil: 0664 621 61 48

magdalena.reuss @ nhm-wien.ac.at