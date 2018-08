Sommerfest am Brunnenmarkt

Wien (OTS) - Das Marktamt präsentiert: Aufgrund der Eröffnung einer neuen, barrierefreien Marktservicestelle direkt am Yppenplatz vom Brunnenmarkt wird gemeinsam mit markta.at das Sommerfest veranstaltet. Der Yppenplatz am Brunnenmarkt wird am Freitag, 31.08., zu einem großen Straßenfest mit Live-Musik, Speis’ und Trank zum Kosten und Mitheimnehmen. Zusätzlich zum bunten Brunnenmarktgeschehen werden verschiedene ProduzentInnen ihre Waren präsentieren: Feinste Schmankerl direkt aus den Regionen, Lebensmittel, die noch nachvollziehbar hergestellt werden und ProduzentInnen, die sich in die Karten schauen lassen. Für die Kinderunterhaltung gibt’s eine riesengroße Hüpfburg.

Um 14 Uhr spielen die 16er-Buam, um 16:30 Uhr sorgt die Band Mami für Unterhaltung. Um 17:15 Uhr wird die Marktservicestelle eröffnet. Um 19 Uhr beginnt die Band Shadow of Blues und ab 20:30 Uhr wird die Stimmung durch einen DJ zum Kochen gebracht.

Wofür steht markta

markta revolutioniert den Zugang zu unserem Essen: Mit einem digitalen Bauernmarkt als neugedachte Plattform für regionale Lebensmittel. markta ist eine online Plattform, auf der man direkt bei regionalen ProduzentInnen einkaufen kann und mehr erfährt, als auf einem Etikett Platz findet. markta stellt bewusst den persönlichen Austausch in den Vordergrund, damit alle sehen und erleben, was gutes Essen wert ist.

Lassen Sie sich beim Sommerfest am Brunnenmarkt die Vielfalt schmecken!

Nähere Informationen gibt es bei der Lebensmittel-Hotline der MA 59 unter der Wiener Telefonnummer 4000-8090 oder im Internet unter www.marktamt.wien.at

Rückfragen & Kontakt:

Alexander Hengl

Magistratsabteilung 59

Telefon: 01 4000 59255

E-Mail: alexander.hengl @ wien.gv.at

www.marktamt.wien.at