ORF SPORT + mit Tennis-US-Open

Weiters am 28. August: ÖFB-Pressekonferenz mit der Teamkaderbekanntgabe

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 28. August 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom „Match of the Day #2“ bei den US Open (Uhrzeit offen) und von der ÖFB-Pressekonferenz mit der Teamkaderbekanntgabe um 11.00 Uhr, das „Sport-Bild“ um 19.00 Uhr, die Höhepunkte vom ADAC GT Masters Zandvoort 2018 um 19.30 Uhr, von der Segel-Bundesliga an der Neuen Donau 2018 um 20.15 Uhr, von „Kärnten läuft“ 2018 um 20.45 Uhr, von der Drone Champions League Simatai 2018 um 21.05 Uhr und vom Grand Slam in den Standardtänzen Taipei 2018 um 22.00 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Bei dieser Pressekonferenz am 28. August in Wien gibt ÖFB-Teamchef Franco Foda den Kader für die Länderspiele gegen Schweden und Bosnien-Herzegowina bekannt. Davor präsentieren die Vertreter der drei österreichischen Sport-Dachverbände, fünf weiterer Ballsport-Fachverbände und des ÖFB ein europaweit einzigartiges, ballsportübergreifendes Projekt, das Lehrer/innen, Pädagoginnen, Pädagogen und Trainer/innen dabei unterstützt, maßgeschneiderte Bewegungseinheiten für Kinder zu planen und kreativ sowie professionell zu gestalten. Reporter ist Roland Hönig.

Die US Open, das vierte Grand-Slam-Turnier des Jahres, werden vom 27. August bis 9. September in Flushing Meadows in New York ausgetragen. Bei den Herren siegte im vergangenen Jahr der Spanier Rafael Nadal im Finale gegen den Südafrikaner Kevin Anderson mit 6:3, 6:3 und 6:4. Sloane Stephens war bei den Damen in einem US-Finale gegen ihre Landsfrau Madison Keys mit 6:3 und 6:0 erfolgreich.

ORF SPORT + überträgt vom 27. August bis 6. September täglich das „Match of the Day“ live. Das Spiel wird jeweils kurzfristig ausgewählt. Am 7. September um 22.00 Uhr steht das Semifinale der Herren, am 8. September um 21.55 Uhr das Finale der Damen und am 9. September um 22.00 Uhr das Finale der Herren live auf dem Programm von ORF SPORT +.

Kommentator ist Dieter Derdak.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 27. August, kurzfristige Programmänderungen möglich)

