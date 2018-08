Erfolgreiches Schlamberger-„Universum“ „Zurück zum Urwald – Nationalpark Kalkalpen“ für Emmy nominiert

Für die „Beste Kamera“ in der Kategorie „Dokumentation“

Wien (OTS) - Die international bereits mehrfach preisgekrönte „Universum“-Produktion „Zurück zum Urwald – Nationalpark Kalkalpen“ von Rita und Michael Schlamberger ist für einen „Emmy-Award“, den renommiertesten Fernsehpreis der Welt, nominiert – für die „Beste Kamera“ in der Kategorie „Dokumentation“.

Der Film porträtierte das größte Verwilderungsgebiet der Alpen, das sich in den vergangenen 20 Jahren zu einem wildromantischen Urwald entwickelt hat und erreichte bei seiner ORF-„Universum“-Premiere am 30. Juni 2015 um 20.15 Uhr in ORF 2 im Schnitt 604.000 Seher/innen bei einem Marktanteil von 26 Prozent.

Die in 4K-Technik gedrehte Dokumentation entstand als Koproduktion zwischen ScienceVision und dem Nationalpark Kalkalpen in Zusammenarbeit mit dem ORF, den Österreichischen Bundesforsten, mit Unterstützung des Ministeriums für ein lebenswertes Österreich, des Landes Oberösterreich und des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums.

