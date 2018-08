Amon schlägt rasche Fraktionsführerbesprechung zum Thema "Umgang mit sensiblen Daten" vor

Wien (OTS) - In der Diskussion über die Verwendung vertraulicher Akten aus dem BVT-Untersuchungsausschuss durch die NEOS fordert ÖVP-Fraktionsführer Werner Amon jetzt eine rasche Klärung der weiteren Vorgangsweise. "Hier müssen wir dringend einen verlässlichen Modus finden, der für alle gilt, der geltenden Gesetzeslage entspricht sowie einen verantwortungsvollen Umgang mit Akten sicherstellt", so Amon. Der Untersuchungsausschuss müsse allein schon aus Rücksicht gegenüber den vorlagepflichtigen Organen mit höchster Sorgsamkeit agieren.

"Wenn Akten in einer bestimmten Klassifizierungsstufe geliefert werden, dann hat das auch seinen Grund. Auch nachträgliche Rückstufungen dürfen nicht dazu führen, dass mit den Akten leichtfertig umgegangen wird, da keine strafrechtliche Relevanz mehr vorliegt", so Amon. Er schlägt daher die Einberufung einer Fraktionsführerbesprechung noch vor Beginn des Untersuchungsausschusses vor, um die weitere Vorgangsweise verbindlich zu klären. "Um keinen Interpretationsspielraum zuzulassen braucht es eine einheitliche Vorgehensweise, die im Interesse des gesamten Untersuchungsausschusses liegt und die Sorgfalt im Umgang mit Akten gewährleistet", so der ÖVP-Fraktionsführer.

