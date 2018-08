„ORF III Kulturdienstag“: ORF-III-Produktionen zu den Lebensräumen Grinzing und Strombäder in „Erbe Österreich“

Außerdem: „Die Gärten der Habsburger“ in Wien und auf dem Land

Wien (OTS) - Am „ORF III Kulturdienstag“, dem 28. August 2018, zeigt ORF III Kultur und Information in „Erbe Österreich“ zwei Eigenproduktionen über den „Lebensraum Grinzing“ und den „Lebensraum Strombäder“ sowie beide Folgen von „Die Gärten der Habsburger“.

Den Auftakt macht „Lebensraum Grinzing“ (20.15 Uhr) von Isabel Gebhart und Marie-Thérèse Thiery. Grinzing ist der größte Bezirksteil Döblings im Nordwesten Wiens. Dort findet man Wein, Heurige, Idylle und viel Wiener Schmäh. Anhand ausgewählter Heurigen und interessanter Persönlichkeiten werden Anekdoten aus dem 19. Bezirk erzählt. Davor wird aber noch in die Geschichte zurückgeblickt, denn Grinzing wurde zum ersten Mal bereits im Jahr 1114 als „Grinzigan“ urkundlich erwähnt.

Es folgt „Lebensraum Strombäder“ (21.10 Uhr): Die Dokumentation von Isabel Gebhart und Marie-Thérèse Thiery zeigt die geschichtsträchtigen Bäder entlang der Donau. Sie sind Sinnbilder eines einstigen Lebensgefühls und stille Zeitzeugen österreichischer Geschichte und durchbrechen einst und heute politische, kulturelle sowie gesellschaftliche Grenzen.

Danach ist in ORF III der Zweiteiler „Die Gärten der Habsburger“ zu sehen. Stephanie und Alfred Ninaus präsentieren besonders schöne Gartenanlagen in Österreich, die von den Habsburgern angelegt wurden. Dem Duo ist es gelungen, in vielen dieser Anlagen die ersten Drohnenflüge überhaupt durchzuführen. Der erste Teil „Die Gärten der Habsburger – Die Wiener Gartenpracht“ (22.00 Uhr) widmet sich den Gärten in Wien, vom Volksgarten bis Schönbrunn, und zeigt, was vor allem die barocke Gartenkunst damals zu leisten imstande war. Im zweiten Teil „Die Gärten der Habsburger – Die Gartenpracht auf dem Land“ (22.50 Uhr) führen die Regisseure u. a. nach Schloss Laxenburg, wo Franz Joseph und Sisi ihre Flitterwochen verbrachten.

