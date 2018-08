Toto: Dreifachjackpot – jetzt geht es um 145.000 Euro

Jackpot in den ersten beiden Torwette Rängen

Wien (OTS) - Zum dritten Mal in Folge gab es keinen Toto Dreizehner, und damit wartet in der Runde 35A ein Dreifachjackpot. Im Topf werden rund 145.000 Euro liegen.

14 Spielteilnehmern gelang ein Zwölfer, sie erhalten jeweils rund 540 Euro.

In der Torwette hielt der Jackpot im ersten Rang neuerlich allen Angriffen stand, wodurch es in der nächsten Runde bereits mehr als 15.000 Euro zu gewinnen gibt. Es gelang aber auch niemandem, auch nur vier Ergebnisse richtig zu tippen, und so heißt es auch im zweiten Rang Jackpot.

Annahmeschluss für die Runde 35A ist am Mittwoch um 18.50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 34B:

3fachJP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 128.493,46 – 145.000 Euro warten 14 Zwölfer zu je EUR 538,80 137 Elfer zu je EUR 12,20 848 Zehner zu je EUR 3,90 141 5er Bonus zu je EUR 9,90

Der richtige Tipp: X X X 1 1 / 2 1 2 1 2 2 1 X 1 1 X 1 2

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 14.979,12 Torwette 2. Rang: JP zu EUR 493,82 Torwette 3. Rang: 18 zu je EUR 34,20 Hattrick: JP zu EUR 107.829,28

Torwette-Resultate: 0:0 1:1 0:0 2:1 2:0

