Lotto: Mittwoch wartet ein Doppeljackpot mit 2,4 Millionen Euro

500.000 Euro im LottoPlus Sechser Topf und Jackpot mit 400.000 Euro beim Joker

Wien (OTS) - Drei gut gefüllte Gewinntöpfe warten am kommenden Mittwoch auf die Lotto und Joker Fans, denn zum einen geht es um einen Lotto Doppeljackpot, zum anderen um eine garantierte Gewinnsumme bei LottoPlus, und schließlich um einen Jackpot beim Joker.

Bei „6 aus 45“ gab es am Wochenende zum zweiten Mal in Folge keinen Sechser, und somit warten rund 2,4 Millionen Euro auf den- oder diejenigen, denen die „sechs Richtigen“ glücken.

Ein Niederösterreicher und ein win2day-User tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und erhalten dafür jeweils mehr als 61.600 Euro. Der Niederösterreicher verwendete dabei das System 2/06 mit zwei Bank-und sechs Wahlzahlen und kam damit noch zu zahlreichen weiteren kleineren Gewinnen mit insgesamt knapp 5.000 Euro, sodass er sich über einen Gesamtgewinn von rund 66.400 Euro freuen darf.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Sonntag ebenfalls keinen Sechser. Die Gewinnsumme wurde wieder auf die Fünfer aufgeteilt. LottoPlus ist in den nächsten beiden Wochen – also bei den Ziehungen am 29. August, 2, 5, und 9. September - ganz besonders attraktiv, geht es doch jeweils um mindestens eine halbe Million Euro. Der Sechser Gewinnrang wird dabei, falls nötig, auf 500.000 Euro aufdotiert.

Joker

Beim Joker geht es am Mittwoch um einen Jackpot und damit um rund 400.000 Euro. Zwar gab es eine in Niederösterreich gespielte Quittung mit der richtigen Joker Zahl, allerdings war darauf das „Nein“ angekreuzt.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 26.8.2018

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.511.801,35 – 2,4 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 61.634,10 77 Fünfer zu je EUR 1.746,40 226 Vierer+ZZ zu je EUR 178,50 4.321 Vierer zu je EUR 51,80 5.683 Dreier+ZZ zu je EUR 17,70 73.056 Dreier zu je EUR 5,50 220.065 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 01 18 22 23 30 32 Zusatzzahl: 34

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 26.8.2018:

kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 61 Fünfer zu je EUR 5.282,80 2.958 Vierer zu je EUR 18,40 47.460 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 03 08 13 21 43

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 26.8.2018:

JP Joker, im Topf bleiben EUR 208.620,00 - 400.000,- Euro warten 8 mal EUR 8.800,00 83 mal EUR 880,00 915 mal EUR 88,00 10.107 mal EUR 8,00 102.822 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 8 1 3 3 8 5

