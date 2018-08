Becher: Politik muss für leistbares Wohnen sorgen, nicht für Gewinne von Immo-Spekulanten

Wohnkosten für Bevölkerung das dringendste Problem – SPÖ will Maßnahmen gegen ausländische Spekulationen

Wien (OTS/SK) - „Die Leistbarkeit von Lebenserhaltungskosten – und damit die Wohnkosten als größter Brocken – ist für die Österreicherinnen und Österreicher das dringendste Problem“, wie eine market-Umfrage zeigt, sagt SPÖ-Wohnbausprecherin Ruth Becher „Die Politik muss für leistbares Wohnen sorgen, nicht für die Gewinne von Immo-Spekulanten. Aber die Kurz/Strache-Regierung tut genau das: Sie bedient die Immobilien-Großspender von Bundeskanzler Kurz und verschärft das Problem der steigenden Wohnkosten“, so Becher. Dabei zeigen Länder wie Dänemark, die Schweiz, Neuseeland oder zuletzt Berlin, wie es gehen kann. ****

Ende Juli hatten in einer „trend“-Umfrage 72 Prozent der Befragten angegeben, die Leistbarkeit der Lebenserhaltungskosten wie Wohnen sei „in den nächsten fünf Jahren besonders wichtig für eine positive Entwicklung unseres Landes“. Das Thema ist damit das wichtigste für die ÖsterreicherInnen, knapp gefolgt von Bildung (71 Prozent) und Arbeitsplätzen (60 Prozent). „Leider ist der schwarz-blauen Regierung die Rendite für Anleger wichtiger als Wohnraum für die Bevölkerung und sie verschärft mit ihren Maßnahmen das Problem weiter – etwa durch die Immo-Steuerbefreiung für Konzerne.“ Die Konsequenz: Immobilien-Spekulationen treiben Mietpreise weiter in die Höhe. Ein Blick auf den Fundamentalpreisindex der ÖNB zeigt, dass Wienerinnen und Wiener derzeit einen Spekulationsaufschlag von über 20 Prozent bezahlen.



Dabei zeigen andere Länder, wie es geht: Das EU-Land Dänemark, die Schweiz und zuletzt Neuseeland haben Maßnahmen gegen ausländische Spekulationen getroffen. Auch in Berlin wird ganz aktuell ähnliches überlegt. „In Österreich müsste man die Beschränkung der Spekulation durch ausländische Investoren verfassungsrechtlich verankern. Der Erwerb von Immobilien und Wohnraum sollte dann nur möglich sein, wenn man seinen Lebensmittelpunkt in Österreich hat“, so die Forderung Becher. (Schluss) ah



