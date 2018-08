Bilanz „Jugend und Arbeit“: Heuer bereits 660 Menschen einen Job vermittelt

Eichtinger: Job-Programm des Landes hilft im Kampf gegen Arbeitslosigkeit

St. Pölten (OTS/NLK) - „Im Jahr 2018 haben wir mit dem Verein ‚Jugend und Arbeit‘ bereits 660 Personen einen Job geben können. Diese tolle Bilanz und die sinkenden Arbeitslosenzahlen zeigen uns, dass wir in Niederösterreich die politischen Schwerpunkte richtig setzen. Mit dem Job-Programm von ‚Jugend und Arbeit‘ sagen wir der Arbeitslosigkeit weiter den Kampf an“, so der für den Arbeitsmarkt zuständige Landesrat Martin Eichtinger und führt weiter aus: „Arbeitslose Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher können sich auch direkt an den Verein wenden. Unsere Mitarbeiter helfen ihnen rasch und unbürokratisch“.

„Die aktuellen Schwerpunktprojekte von Jugend und Arbeit sind gemA 50+, Job 2000 & startup und gemA 20, die sich jeweils auf unterschiedliche Zielgruppen beziehen (z.B. Ältere, Geringqualifizierte, jüngere Langzeitarbeitslose, Jugendliche). Mit allen Projekten verfolgen wir das gemeinsame Ziel, Menschen im Arbeitsleben und im Job zu unterstützen und beim Einstieg in den Arbeitsmarkt zu helfen“, so Eichtinger.

„Die erfolgreiche Vermittlungsquote beträgt im langjährigen Durchschnitt rund 50 Prozent und bedeutet, dass gut die Hälfte der betreuten Personen über Jugend und Arbeit wieder dauerhaft einen Job gefunden haben“, so Eichtinger.

Die Menschen werden in der Regel vom AMS NÖ an den Verein vermittelt, von Arbeitslosigkeit betroffene NiederösterreicherInnen haben aber auch die Möglichkeit, sich direkt an den Verein zu wenden. Während der Projektteilnahme stehen SozialbetreuerInnen zur Verfügung, die gemeinsam mit den überlassenen Personen berufliche Perspektiven, Entwicklungsmöglichkeiten, persönliche Problemlagen, Umschulungs-oder Weiterbildungsmaßnahmen besprechen. Damit sollen parallel zur befristeten Beschäftigungsdauer die Menschen dauerhaft Job-fit gemacht werden.

