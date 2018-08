KH Nord - Florianschütz (SPÖ): Eindeutiges Stimmverhalten - FPÖ und ÖVP haben Grundstückankauf mitbeschlossen

Seitens FPÖ und ÖVP wird Unwissenheit vorgegaukelt, aber ein einstimmiger Beschluss im Wiener Gemeinderat ist nicht zu leugnen

Wien (OTS/SPW-K) - „Das Verhalten bzw. die Kritik von ÖVP und FPÖ in der Untersuchungskommission rund um das Grundstück in Floridsdorf ist unglaubwürdig“, stellt der SPÖ-Fraktionsvorsitzende in der Untersuchungskommission, Peter Florianschütz, fest. „Die Opposition hatte nicht nur zu jeder Zeit alle Informationen rund um das Grundstück. Jedes Gutachten, alle Unterlagen wurden ÖVP und FPÖ vorgelegt. Sie war auch von Anfang an für den Bau.“

Schließlich ist der Ankauf des Grundstückes am 25. März 2010 im Wiener Gemeinderat einstimmig beschlossen worden. „Wir warten immer noch auf eine Antwort von Frau Korosec (ÖVP) und Herrn Seidl (FPÖ), die während der letzten Sitzung angesichts dieser Fakten ziemlich verdattert reagierten“, so Florianschütz. „Was wussten Ihre Fraktionen also, oder hat man sich gar vor Beschlussfassung keine Unterlagen durchgelesen? Hatten ÖVP und FPÖ damals tatsächlich so wenig Interesse am Bau des Krankenhauses, oder waren die Parteien - und davon gehen wir eher aus - sehr wohl über alle Details im Bilde. Es wäre ein starkes Stück, wenn den Wienerinnen und Wienern nun Ihrerseits Unkenntnis vorgegaukelt würde.“

ÖVP und FPÖ kritisieren heute unter anderem die Lage des KH Nord nahe der Bahnstrecke. „Die Bahn gab es 2010 schon, damals war es Ihnen egal“, so Florianschütz. „Aber ich habe gute Nachrichten: Ihre Kritik geht ins Leere, weil die ÖBB Teile der Infrastruktur absiedelt. Unabhängig davon wird das KH Nord mit modernstem Schall- und Vibrationsschutz ausgestattet.“

