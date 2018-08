Int. Gartenbaumesse Tulln – mit Europas größter Blumenschau NUR von 30. August bis 3. September 2018

Die besten Gartengestalter Österreichs auf der Int. Gartenbaumesse Tulln

Tulln (OTS) -

Der wichtigste Event im Gartenjahr 2018

Die Int. Gartenbaumesse Tulln ist der wichtigste Termin für alle Hobbygärtner und Gartenprofis. 530 Aussteller präsentieren alle Trends für den Garten. Angefangen von Blumen, Pflanzen, Obst, Gemüse bis hin zu Pools und Gartenmöbel. Mit 200.000 Blumen wird eine ganze Halle auf Europas größter Blumenschau von den besten österreichischen Gärtnern und Floristen unter dem Motto: „Blühende Kunstgalerie“ in eine einzigartige Blütenpracht verwandelt.

„In unserem Garten blühen wir auf“ – Kittenberger Erlebnisgärten

Ein Garten vom Team der Kittenberger Erlebnisgärten ist auch bei Ihnen zu Hause ein echtes Erlebnis. Ob blühende Vielfalt im Duftgarten, Gartenfeeling pur im Naturgarten oder Entspannung am Schwimmteich oder Naturpool – holen Sie sich ein Stück Lebensqualität in Ihren Garten und damit den täglichen Kurzurlaub für Ihren Alltag. Tauchen Sie ein in das unbeschwerte Gefühl des erfrischenden Nass des Schwimmteichs und tanken Sie Kraft aus Ihrem Garten. Lassen Sie die Gedanken treiben, entdecken Sie die Großartigkeit der Natur und erleben Sie bewusst den Wandel der Jahreszeiten. An einem Ort der Bestand hat und beständig wächst – Ihr zu Hause. Aber bevor Sie all das tun, nehmen Sie sich etwas Zeit, lassen Sie sich von unseren Gartenexperten beraten und tauchen Sie ein in unser „Wunderland der Gartenfantasie“. Informationen rund um die Kittenberger Erlebnisgärten erhalten Sie auf der Int. Gartenbaumesse Tulln.

Sonderschau: „Paradiesvögel“ vom Gärtner Starkl

„Paradiesvögel“ so lautet das Motto der diesjährigen Rosenausstellung der Gärtner Starkl in der Halle 2 auf der Int. Gartenbaumesse Tulln. 30 aus prachtvollen Rosenarrangements gebildete Paradiesvögel entfalten ihre Pracht in einem Park mit herrlichen Bäumen und wertvollen Ziergehölzen. Sie spiegeln sich in 4 großen Wasserbecken, die den Effekt verdoppeln und gleichzeitig für wohltuende Frische sorgen. Eine Fotowand gibt dem Besucher die Möglichkeit, sich inmitten der schönsten Rosen fotografieren zu lassen – eine wunderschöne Erinnerung für zu Hause. Im gut sortierten Verkaufsbereich erwartet die Besucher ein Sortiment aus blühenden Rosen, Obstgehölzen, Sträuchern, Stauden und Schlingpflanzen. Die Mitarbeiter von Starkl geben gärtnerische Tipps für Pflege und Pflanzung. Bei Fragen über Neuanlage oder Umgestaltung des Gartens stehen die Starkl-Gartenarchitekten kompetent und freundlich zur Verfügung.

Praskac Pflanzenland – Der Apfel des Kaisers

Heuer entführt das Praskac Pflanzenland in eine paradiesische Welt voller Fruchtgenuss, Humor und Lebensfreude. Dieser Fixpunkt des Gartenjahres findet am Praskac-Messestand im Freigelände neben der Halle 1 statt. Im Zentrum alles Werdens und Seins steht die Frucht in unserem „Garten Eden“, einem Apfel- und Feigenhain. Von dort geleitet Sie unsere gezähmte Schlange - ein geschwungener Weg - durch wogende Graslandschaften und den prächtigen Rosengarten zum Prascafe. Bei Apfelstrudel und Latte Macchiato – oder was immer Ihre kulinarischen Vorlieben sind – blicken Sie auf die verschiedenen Pflanzenpräsentationen, originell in Form gebracht von unseren Prachtgarten-ArchitektInnen. Heckenpflanzen, Rosen, Bodendecker, Dachgartenpflanzen, japanische Ahorne, Formgehölze und, wie gesagt, Obstgehölze, sie alle haben ihren Platz und geben Zeugnis von der unschlagbaren - sozusagen kaiserlichen - Sortenvielfalt von Praskac. Weitere Informationen zum Praskac Pflanzenland finden Sie auf der Int. Gartenbaumesse Tulln.

Int. Gartenbaumesse Tulln mit Europas größter Blumenschau

Öffnungszeiten:

NUR von Donnerstag, 30. August bis Montag, 3. September 2018

Täglich geöffnet von 9.00 - 18.00 Uhr

Messe Tulln

Eintrittspreise:

Erwachsene: EUR 13,-

Gruppen (ab 20 Pers.) und Senioren, Studenten: EUR 11,-

Jugendliche von 6 - 15 Jahren: EUR 3,-

Kinder bis 6 Jahre:Eintritt frei

Rückfragen & Kontakt:

MESSE TULLN GmbH

Barbara Nehyba, MSc

Leitung Kommunikation

02272/624030

barbara.nehyba @ messetulln.at

www.messe-tulln.at