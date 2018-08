Acht Verkehrstote in der vergangenen Woche

267 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 26. August 2018

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben drei Pkw-Lenker, zwei Mitfahrer in einem Pkw, ein Motorradlenker, ein Radfahrer und ein Traktorlenker bei Verkehrsunfällen. Am Samstag kam es im Bezirk Landeck, Tirol, zu einem folgenschweren Unfall, bei dem ein Motorradlenker aus Italien getötet wurde. Ein 83-jähriger deutscher Pkw-Lenker kam auf einer Bundesstraße, vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafes, auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden 35-jährigen Motorradlenker aus Italien. Durch den Anprall wurde der Motorradlenker über den Pkw auf die Fahrbahn geschleudert, wodurch er tödliche Verletzungen erlitt. Am Wochenende verunglückten drei Verkehrsteilnehmer tödlich.

Vier Menschen kamen in der Vorwoche auf einer Bundesstraße, drei auf einer Gemeindestraße und einer auf einer Autobahn ums Leben. Drei Verkehrstote mussten in Oberösterreich, je zwei in Salzburg und Tirol und einer in Niederösterreich beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in drei Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung, in zwei Fällen Überholen und in jeweils einem Fall eine Alkoholisierung, eine nicht angepasste Geschwindigkeit und Übermüdung. Fünf Verkehrstote waren ausländische Staatsagehörige und zwei tödliche Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle.

Vom 1. Jänner bis 26. August 2018 gab es im österreichischen Straßennetz 267 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2017 waren es 259 und 2016 285.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Christoph Pölzl, BA BSc

Pressesprecher des Ministeriums

+43 (0) 1-531 26 - 2040

christoph.poelzl @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at



Bundesministerium für Inneres

Otmar Bruckner, BA

Verkehrsdienst/Strategische Unfallanalyse

Tel.: +43-1-90600-88503

otmar.bruckner @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at