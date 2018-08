Tag des Sports: 1er-Straßenbahn bewirbt Österreichs größtes Open-Air Sportfestival

Der 18. Tag des Sports lockt mit mehr Sport, mehr Action und noch mehr Stars – Autogramme und Selfies mit Olympiasiegern, Welt- und Europameistern inklusive

Wien (OTS) - Der Tag des Sports ist Österreichs größtes Open-Air Sportfestival und wird jährlich vom Bundesministerium für Sport ausgerichtet. Auch dieses Jahr lockt der 18. Tag des Sports am 22. September im Wiener Prater bei freiem Eintritt wieder mit zahlreichen Bewegungsangeboten. Um möglichst viele Österreicherinnen und Österreicher zum Besuch der Veranstaltung zu bewegen, bewirbt das Bundesministerium für öffentlichen Dienst und Sport den Tag des Sports im Rahmen einer Informationskampagne. Das Highlight: Die Straßenbahnlinie 1 fährt ab heute, Montag, im „Tag-des-Sport-Outfits“ durch Wien.

„Der Tag des Sports zeigt auf, dass der Sport in Österreich mit vielfältigen Angeboten jeden einlädt, aktiv zu sein. Sport bewegt die Menschen, ob als Fan oder Aktiver – das machen wir am Tag des Sports sichtbar“, erklärt Vizekanzler und Sportminister Heinz-Christian Strache.

Zum dritten Mal in Folge verwandelt sich der Wiener Prater am 22. September 2018 zum größten Sportplatz Europas. Mehr als 400.000 Besucherinnen und Besucher werden bei der traditionellen Leistungsschau der 122 Sportverbände und beim gleichzeitigen Kick-off der 4. Europäischen Woche des Sports auf mehr als 150 Mitmach-Stationen buchstäblich in Bewegung gebracht. Und viel Fleiß bringt Preis: Mit dem Bewegungspass in der Tag des Sports-App und im Programmheft winken wieder zahlreiche Gewinne.

Mehr als 400 erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler werden am Walk of Fame, in der Hall of Fame und auf zwei großen Showbühnen für ihre Erfolge geehrt. Marcel Hirscher, Doppel-Olympiasieger und siebenfacher Gewinner des Gesamtweltcups Ski alpin, Anna Gasser, Olympiasiegerin und Snowboard-Königin, sowie die Heeressportlerinnen Magdalene Lobnig, Ruder-Vize-Europameisterin und Ivona Dadic, zweifache Hallen-Vize-Europameisterin im Fünfkampf, führen die Riege der erfolgreichen Sportstars an.

Weitere Infos unter https://tagdessports.at/ und https://www.beactive-austria.at/de

