Wien (OTS) - Beim fünften „Tag der kleinen Forschenden“ am 24. August 2018 absolvierten die Nachwuchs-WissenschaftlerInnen ihre Ausbildung zu Weltraumforschenden. Das Gelände der Novartis Pharma GmbH in Wien diente dafür als Schauplatz für die Entdeckung des Weltalls. Die Veranstaltung wurde wie die letzten Jahre vom Science Pool VIF (Verein zur Interessenförderung bei Kindern und Jugendlichen) betreut, mit dem Ziel Kinder für Forschung zu begeistern.

Weltraumforschungsprogramm in sieben Stationen

Die WissenschaftsvermittlerInnen vom Verein Science Pool sorgten dafür, dass die knapp 65 Kinder einer lustigen, lehrreichen und vor allem spannenden Tag voller Forschung erlebten. In sieben Stationen absolvierten die kleinen Forschenden ihre Ausbildung zu Weltraumprofis. Dabei wurden virtuelle Welten erschaffen und mithilfe von Virtual Reality erkundet, Raketen und dampfende Kometen selbst gebaut sowie physikalische Phänomene durch spannende Experimente greifbar gemacht. Zum Abschluss mussten die Nachwuchsforschenden noch ihr Geschick bei der Landung der Raketen unter Beweis stellen.

Innovative Forschung als Mondlandung

„Als forschendes Unternehmen erleben auch wir solche Mondlandungen durch bahnbrechende Innovationen“, so Michael Kocher, Country President Novartis Austria. „Bei Novartis denken wir Medizin neu, um das Leben von Patientinnen und Patienten verbessern. Wir setzen uns mit Leidenschaft für die Erforschung und Entwicklung von innovativen Medikamenten ein und wollen diese Leidenschaft für Forschung und Innovation auch unseren Kindern weitergeben."

Forschung mit Tradition

Die Veranstaltung ist bereits zu einer Tradition geworden. 2014 war es Prof. Dr. Werner Gruber (Physiker und ehem. Sciencebuster), der den Kindern einen mitreißenden Nachmittag voller Experimente bescherte. Die letzten drei Jahre übernahm diese Aufgabe der Verein Science Pool mit Themen wie das Element Wasser, die Welt der Mechatronik und das Thema Nachhaltigkeit. „Durch einen spielerischen Zugang zu den Naturwissenschaften schaffen wir es am Tag der kleinen Forschenden mit viel Schrägdenken und Augenzwinkern den natürlichen Forschergeist der Kinder am Leben zu halten und zu fördern. Bei uns werden spannende Phänomene und verblüffende Erkenntnisse nicht gelehrt, sondern durch interaktive Arbeit selbst erlebt“, so Raimund Aigner vom Verein Science Pool.

