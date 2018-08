Festnahme nach Bedrohung mit Messer

Wien (OTS) - Datum: 26.08.2018

Uhrzeit: 20.00 Uhr

Adresse: 2., U2 zwischen Karlsplatz und Taborstraße

Während der Fahrt mit der U2 beschimpfte der Beschuldigte (38) einen 45-Jährigen, zückte ein Klappmesser und bedrohte den Mann. Beide Männer verließen den Zug in der Station Taborstraße. Hier verständigte das Opfer die Polizei, welche den Mann in einem Lokal in der Taborstraße anhalten und festnehmen konnten. Zu dem Vorfall befragt zeigte er sich nicht geständig. Ein Alkovortest ergab einen Wert von 1,3 Pro-mille.

