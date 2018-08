Europäischer Epilepsiekongress in Wien lädt zum öffentlichen Patientenforum

Zahlreiche wissenschaftliche Erkenntnisse - neuer Blick auf Epilepsien

Wien (OTS) - Der 13. Europäische Epilepsiekongress versammelt derzeit nicht nur zahlreiche internationale Expertinnen und Experten zum fachlichen Austausch in Wien. Im Rahmen dieses wissenschaftlichen Großevents wird erstmals auch ein Patientenforum angeboten, und zwar am Donnerstag, 30. August 2018, zwischen 9:30 und 13:00 Uhr in der Messe Wien. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Epilepsie aktiv leben – Anfälle erkennen, beraten und behandeln“ und steht allen Interessierten offen, der Eintritt ist frei. „"Wir kommen damit dem vielfachen Wunsch von Patienten und Angehörigen nach, die neuesten Erkenntnisse und Erfahrungen aus dem Fachgebiet mit Betroffenen zu diskutieren“, sagt Kongresspräsident Prim. Univ.-Prof. Dr. Mag. Eugen Trinka (Salzburg).

Mehr Informationen zur Patientenveranstaltung: https://bit.ly/2Pbi5cB

Auf dem 13. Europäischen Epilepsiekongress diskutieren fast 3.000 Experten eine völlig neue Sicht auf Epilepsie-Symptome, aber auch die Lücke zwischen therapeutischen Möglichkeiten und Versorgungsrealität. Weitere wichtige Themen auf der Kongressagenda: Wie die Entschlüsselung der Zusammenhänge zwischen Epilepsie und Demenz den Weg zu neuen Alzheimertherapien ebnen könnte und wie neuerdings Kindern mit seltenen erblichen Epilepsieformen geholfen werden kann.

Mehr dazu hier: https://bit.ly/2BNpiOb

