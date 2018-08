Georg Beham wird neuer Partner bei PwC Österreich

Der Spezialist für Informationssicherheit übernimmt die Verantwortung für den Bereich Cybersecurity & Privacy

Wien (OTS) - Georg Beham, MSc (45) erweitert die Assurance-Partnerschaft von PwC Österreich am Standort Linz und übernimmt die Leitung des Bereichs Cybersecurity & Privacy in Österreich. Beham ist seit 1989 in der IT-Branche tätig und unterstützt Unternehmen dabei, ihre Daten zu schützen und Hackerangriffe abzuwehren.



„Cybersecurity und Privacy sind die Risikobereiche des neuen Jahrtausends“, so Peter Pessenlehner, Assurance Leader bei PwC Österreich. „Unternehmer und Aufsichtsorgane setzen voraus, dass der Wirtschaftsprüfer sie rechtzeitig und umfassend über Risiken informiert. Mit Georg Beham nehmen wir einen ausgewiesenen Experten im Bereich Cybersecurity an Bord, sodass wir in Zukunft ein noch genaueres Risikobild für unsere Klienten erstellen können.“



Beham studierte Computer und Media Security sowie Secure Information Systems und bringt jahrelange Erfahrung in der Beratung nationaler und internationaler Unternehmen mit. Als allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für IT-Sicherheit, IT-Forensik und Datenschutz erstellt er für Gerichte und Staatsanwaltschaften Gutachten zu Datendiebstahl, Hackerangriffen und Manipulationen an IT-Systemen. Er ist Herausgeber und Autor mehrerer Fachbücher zum Thema Datenschutz und -sicherheit und unterrichtet unter anderem an der Donau-Universität Krems, der Johannes-Kepler-Universität sowie an den Fachhochschulen Hagenberg und Burgenland.

