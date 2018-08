Saatgut-Verein ARCHE NOAH schreibt schwarze Zahlen

Obmann Schrefel: „Sanierung der Handelstochter war großer Erfolg“

Wien (OTS) - Christian Schrefel, Obmann von ARCHE NOAH, der Gesellschaft zur Erhaltung der Kulturpflanzenvielfalt und ihrer Entwicklung, nimmt Stellung zur wirtschaftlichen Situation des Vereins ARCHE NOAH. Anlass sind kolportierte wirtschaftliche Probleme des Vereins, bzw. seiner Handelstochter.

„Sowohl der Verein, als auch unsere Handelstochter schreiben aktuell schwarze Zahlen. Das geht aus den Büchern klar hervor. Die Gartensaison 2018 hat der Handelstochter ein kräftiges Plus beim Deckungsbeitrag beschert, und ich blicke mit Zuversicht in die Herbstsaison“, sagt Christian Schrefel. „Der ARCHE NOAH geht es gut. Wer etwas anderes behauptet, hat die Zahlen nicht verstanden oder verbreitet absichtlich Falschinformationen zum Schaden des Vereins.“

2017 war die Vielfalt Erleben GmbH (Vormals „ARCHE NOAH Schaugarten GmbH“), die als Handelstochter in 100%igem Besitz des Vereins ARCHE NOAH steht, in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. Nach ihrer Schließung im Herbst 2017 wurde ein systematischer Sanierungsplan umgesetzt, „und das mit großem Erfolg. In der Hochsaison im Frühjahr hatte die Vielfalt Erleben GmbH 34 Beschäftigte, aktuell sind es 18“, so Schrefel. Trotz dieser Altlasten erwartet der Obmann für den Rechnungsabschluss 2018 eine schwarze Null.

Hintergrund der kolportierten Falschmeldungen über die wirtschaftliche Gebarung ist eine interne Richtungsdebatte über neue Aktivitäten des Vereins. „ARCHE NOAH soll sich in Zukunft auch verstärkt im Bereich Ernährung und Landwirtschaft engagieren. Damit sind nicht alle einverstanden – und versuchen mit allen Mitteln, das zu verhindern. Leider auch mit Falschinformationen über die wirtschaftliche Gebarung des Vereins. Das ist inakzeptabel“, so der Obmann. „Es handelt sich hier um eine interne Diskussion, die ich mit den Mitgliedern und dem Vorstand in den zuständigen Gremien und statutenkonform führe und führen werde.“

