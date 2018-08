NÖ Kindersommerspiele: Das größte Kinderfestival Österreichs lockt Familien nach Herzogenburg

LR Teschl-Hofmeister: Kinder besonders im Zentrum der letzten beiden Ferienwochenenden

St. Pölten (OTS/NLK) - Wenn sich zwei Wochenenden lang alles um Kinder dreht, dann sind die NÖ KinderSommerSpiele in Herzogenburg angelaufen. Ob bei abwechslungsreichem Programm oder bei der Überreichung der „weißen Feder“ an Menschen, die besondere Leistungen für Kinder erbracht haben: Von 24. bis 26 August und 31. August bis 2. September steht das Kind im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Eröffnet wurde das größte Kinderfestival Österreichs von Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Propst Maximilian Fürnsinn, der die Räumlichkeiten in und um das Stift Herzogenburg dafür zur Verfügung stellt. Die Landesrätin unterstrich in ihren Eröffnungsworten die gesellschaftliche Bedeutung des Kindeswohls: „Kinder sind unsere Zukunft und brauchen starke Stimmen, die für ihre Rechte und Bedürfnisse eintreten und sie in Entscheidungsprozessen berücksichtigen. Aus diesem Grund bekommen in diesem Rahmen jene Personen eine weiße Feder verliehen, die durch besonders herausragende Verdienste zum Wohle von Kindern auffallen und gesellschaftliche Anerkennung verdienen“, so Teschl-Hofmeister. Abschließend dankte sie den unzähligen Freiwilligen, die an der Organisation und Durchführung beteiligt sind, um den Kindern und deren Familien ein buntes Programm zu ermöglichen.

„vorwärts, rückwärts, seitwärts, stopp!“ lautet das heurige Motto, das sich anlässlich des Gedenkjahres 2018 auf kindgerechte Art und Weise mit bedeutsamen Eckpunkten der österreichischen Geschichte beschäftigt. Diese laden ebenso zum aktiven Mitmachen ein wie unzählige Spielstationen in und um das Stift Herzogenburg. Ob bei Musik und Tanz, Spiel und Spaß, Werkstätten und Handwerk, Forscherstationen und Rätseln, Sport und Geschicklichkeit oder Zirkus und Theater – die Betätigungsmöglichkeiten sind unendlich. Wer dieses besondere Wochenende mit der ganzen Familie festhalten möchte, kann beim Stand der NÖ Familienland GmbH lustige Erinnerungsfotos vor der Fotobox machen und kostenlose Grußpostkarten versenden.

