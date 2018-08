SOS Mitmensch: Vernichten Sie nicht die Chancen junger Menschen!

Versperrter Zugang zur Lehre verhindert Erfolgsgeschichten

Wien (OTS) - SOS Mitmensch übt scharfe Kritik an der von der Bundesregierung geplanten Blockade des Zugangs zur Lehre für junge Asylsuchende. Eine solche Zugangsblockade würde Integration torpedieren und die Chancen junger Menschen vernichten, so die Menschenrechtsorganisation.

„Wer den Zugang zur Lehre versperrt, öffnet das Tor zu tiefer Leere. Es droht ein Rückfall in die integrationspolitische Steinzeit“, zeigt sich Alexander Pollak, Sprecher von SOS Mitmensch, fassungslos über die Entscheidung der Bundesregierung, jungen, motivierten Asylsuchenden den Zugang zur Lehre zu versperren.

Pollak verweist darauf, dass der Zugang zur Lehre für Asylsuchende in Berufen, in denen es einen Lehrlingsmangel gibt, vielen jungen Menschen den Weg in die Beschäftigung geöffnet hat. „Offenbar hat diese Bundesregierung kein Interesse an Erfolgsgeschichten. Dabei war Sebastian Kurz gestern noch der Integrationsstaatssekretär, der Erfolgsgeschichten präsentiert hat. Heute droht er zu dem Bundeskanzler zu werden, der gemeinsam mit der FPÖ Erfolgsgeschichten verhindert und zerstört. Was für eine tragische Verirrung“, so Pollak.

Rückfragen & Kontakt:

SOS Mitmensch, Zollergasse 15/2, 1070 Wien

Alexander Pollak

0664 512 09 25

apo @ sosmitmensch.at

www.sosmitmensch.at