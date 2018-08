NEUE KAMPAGNE MIT ANDREA BOCELLI - illycaffè zelebriert die zeitlose Kunst des italienischen Tenors

Triest/Wien (OTS) - illy, der weltweite Marktführer für nachhaltig bezogenen Spitzenkaffee, hat eine neue internationale Werbekampagne gestartet, die von der Kunst des berühmtesten Tenors der Welt inspiriert ist. Mit Andrea Bocelli als Quelle der Inspiration und Markenbotschafter rückt die Kampagne einen gemeinsamen Leitgedanken in den Fokus: Die Kreation von etwas wirklich Vorzüglichem erfordert das kontinuierliche, niemals endende Streben nach Perfektion. Diese tiefe Leidenschaft für das eigene Handwerk ist eine Verpflichtung, der sich sowohl Andrea Bocelli als auch illycaffè jeden Tag aufs Neue stellen.

Die neue Kampagne aus dem Hause DLV BBDO zeigt auf anschauliche Weise, wie das unbeugsame Streben nach Perfektion sowohl illy und Andrea Bocelli als Basis der eigenen kreativen Erfüllung dient. Was bedeutet es eigentlich, nach dem Unternehmenscredo „LIVE HAPPilly“ zu leben? Für illy ist es Teil der unendlichen Bewegung hin zum altgriechischen Ideal von Schönheit und Güte; einer Bewegung, die unsere Welt miteinander verbindet. Auf dieser Grundlage entstehen Geschichten von außergewöhnlicher Intensität, Schönheit und Leidenschaft. Es sind viele komplexe Schritte notwendig, um den einzigartigen illy Blend aus 9 Arabica-Sorten zu kreieren - und der Welt den besten Kaffee anzubieten, den die Natur zu bieten hat.

„Für unsere neue Werbekampagne haben wir einen authentischen Ansatz verfolgt, damit das Erbe von illycaffè, einem Unternehmen mit einer 85-jährigen Geschichte, stets erkennbar ist“, sagt Massimiliano Pogliani, CEO von illycaffè. „Andrea Bocelli ist ein echter Markenbotschafter. Er repräsentiert die Grundwerte von illy auch in seinem Alltag. Diese Geschichte erzählen wir auf kreative und ästhetisch ansprechende Weise, um die Bedeutung von LIVE HAPPilly zu vermitteln."

Der neue 60-Sekunden-Spot, verfügbar auf www.illy.com, würdigt die einzigartige Stimme sowie die methodische Vorgehensweise von Andrea Bocelli in zeitloser Schwarz-Weiß-Optik. Der Künstler wird nicht - wie sonst üblich - auf der Bühne gezeigt, sondern in seinem Alltag, hinter den Kulissen und im Kreise seiner liebsten Menschen; mit seiner Frau, seinem ältesten Sohn am Klavier und seinem Freund, dem Meister-Flötisten Andrea Griminelli. Wir sehen ihn zu Hause, im Proberaum, im Restaurant und schließlich auf dem Weg durch die Straßen von New York bis hin zum Metropolitan Opera House. Jeder Spot kulminiert in Bocellis Ankunft auf der Bühne, dem entscheidenden Moment der Erfüllung, in dem er seine einzigartige Gabe mit der Welt teilt. Ganz am Ende wird die enge Verbindung zu den Werten der Marke illy enthüllt, denn: „Unser Streben nach Perfektion ist niemals zu Ende. Nur so können wir der Welt unser Bestes geben.“

Begleitende Kampagnenvideos, ebenfalls in Schwarz-Weiß gedreht, zeigen weitere kreative Menschen aus den Bereichen Kunst, Musik, Design und Kulinarik, die ihre Leidenschaft für die Exzellenz im Zuge der neuen illy Kampagne mit der Welt teilen. Der international renommierte Regisseur und Fotograf Vincent Peters durchbricht das klassische Schwarz-Weiß der Komposition nur durch das ikonische „illy Rot“ sowie die Farben der gezeigten Produkte. Das Projekt wurde auch mit Unterstützung von Klassics Music Management, der Londoner Agentur von Andrea Bocelli, sowie Sugar realisiert. Somit hatte illy für die Kampagnenvideos stets die besten Musikstücke zur Verfügung.

Zu den multimedialen Botschaftern zählen neben Andrea Bocelli u.a. Designer Ron Arad, Fotograf Maurizio Galimberti, Meisterkonditor Sal De Riso, Michelin-Sterneköchin Caterina Ceraudo, Flötist Andrea Griminelli und José Diaz Enamorado, Preisträger des renommierten „Ernesto Illy International Coffee Award“ für nachhaltigen Kaffee. Ihre Geschichten werden ebenfalls auf www.illy.com und weiteren Kanälen erzählt.

