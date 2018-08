AVISO: Aktion „I brauch an Doktor, Du brauchst an Doktor“. 27.08, Linz

“Gesundheitsstraße” - Armutsbetroffene machen auf Lücken und Barrieren im Gesundheitssystem aufmerksam.

Wien (OTS) - Am Schillerplatz in Linz am Montag, 27. August um 10.00h



Mit einer “Gesundheitsstraße” die mit Rollstuhl, Rollator, Krücken oder Gehstock zu bewältigen ist, machen Menschen mit Armutserfahrungen auf Lücken und Barrieren im Gesundheitssystem aufmerksam: die Unterschiede zwischen Stadt und Land, Nicht-Leistbarkeit von Heilbehelfen, Unverständlichkeit von Diagnosen und Befunden, Schwierigkeiten bei Gutachten, Beschämung und Ängste. Die Betroffenen stellen konkrete Maßnahmen vor, die helfen die Hürden zu verringern.



Die Aktion wird veranstaltet vom Armutsnetzwerk Oberösterreich und der Armutskonferenz in Kooperation mit der Betroffenen-Plattform “Sichtbar Werden”, in der MindestpensionistInnen, Straßenzeitungs-VerkäuferInnen, Prekarisierte, Alleinerziehende, VertreterInnen psychisch Erkrankter oder Selbsthilfegruppen von Mindestsicherungsbeziehern und viele andere vernetzt sind.



Möglichkeiten für Interviews mit Betroffenen.



Rückfragen & Kontakt:

Die Armutskonferenz.

www.armutskonferenz.at

Tel.: 01/4026944 od 0664/5445554