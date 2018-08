32.000 tauschen Büro-Uniform gegen Lauf-Shirt

#läuftbeimir: Neuer Teilnehmerrekord beim 18. Wien Energie Business Run - 1.250 Unternehmen starten bei Österreichs größtem Firmen-Lauf

Wien (OTS) - Der Wien Energie Business Run am 6. September 2018 ist ausverkauft. Was 2001 mit einem Starterfeld von 3.000 Läuferinnen und Läufern begann, ist heute Österreichs zweitgrößtes Lauf-Event nach dem Vienna City Marathon. Der Wien Energie Business Run bewegte in den letzten 17 Jahren über 300.000 Menschen. Heuer rechnen die Veranstalter mit 32.000 Starterinnen und Startern und damit einem neuen TeilnehmerInnen-Rekord. Aufgrund der großen Nachfrage wurde auch die Zeltstadt für die After-Party rund um das Ernst-Happel-Stadion wieder erweitert. Insgesamt nehmen 1.250 Unternehmen aus ganz Österreich am Lauf teil.

Wien Energie mit 1.386 MitarbeiterInnen dabei

Bereits in den vergangenen Jahren war der Wien Energie Business Run, der größte heimische Firmen-Lauf, bis auf den letzten Platz ausverkauft. Durch neue organisatorische Rahmenbedingungen konnte das Starterfeld nochmals um 2.000 Plätze erweitert werden. Unter dem Motto #läuftbeimir werden in diesem Jahr 32.000 LäuferInnen und Nordic-WalkerInnen 2018 im Wiener Prater an den Start gehen. Die größte Lauf-Gruppe stellt dabei auch heuer wieder das Österreichische Bundesheer mit 2.382 TeilnehmerInnen, dicht gefolgt vom ÖBB-Team mit 2.076 StarterInnen. Die Teams Wien Energie/Wiener Stadtwerke sowie Hofer liegen mit jeweils 1.386 StarterInnen ex aequo auf Platz 3. Zu den weiteren Top-Teilnehmer-Unternehmen zählen KAV, Sozialversicherung, Bosch, Post, VAMED und Wirtschaftskammer Wien. Insgesamt werden rund 1.250 Firmen beim größten Netzwerk-Event Österreichs am Start sein.



#läuftbeimir – mitmachen und gewinnen

Der Wien Energie Business Run lebt vom Teamgeist und Freude am gemeinsamen Erfolg. Und weil geteilte Freude doppelte Freude ist, prämiert Wien Energie die schönsten und kreativsten Lauf-Bilder auf Facebook, Twitter und Instagram. Jeder der 32.000 TeilnehmerInnen, der unter dem Hashtag #läuftbeimir öffentlich postet, kann gewinnen. Verlost werden 10 attraktive Lauf-Packages, die unter anderem Tickets für Fußballspiele des SK Rapid und einen 100 Euro-Gutschein von Hervis enthalten.

Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

65.000 Besteckgarnituren, 45.000 Mehrwegbecher und 26.000 Porzellanteller sind vorbereitet. Knapp 30.000 Liter Getränke werden ausgeschenkt und 3.500 Heurigengarnituren aufgestellt. 30 LKWs liefern in sieben Tagen über 100 Tonnen Material. Der Aufbau des gesamten Events dauert zehn Tage, der Abbau drei Tage. Die Verkabelung hat eine Gesamtlänge von 15 km.

Andrang auch beim „After-Run“

Wie der Lauf selbst, ist auch das Rundherum mit den Jahren enorm gewachsen. Auch heuer wurde die Zelt- und Pagodenstadt wieder erweitert. Die exklusiven VIP-Bereiche im 9.500 Quadratmeter großen After-Run-Bereich sind genau wie die Startplätze schon zur Gänze vergeben. Unternehmen, die kein eigenes Zelt reserviert haben, können die freie Tischwahl und das Gastronomie-Angebot in den öffentlichen Bereichen nutzen. Informationen gibt es beim Veranstalter und auf www.businessrun.at

#läuftbeimir

Wien Energie Business Run 2018





Datum: 06.09.2018, 18:30 - 23:00 Uhr

Ort: Ernst-Happel-Stadion

Meiereistraße 7, 1020 Wien, Österreich

Url: http://www.businessrun.at

